國民黨今再與黨產會協商 葉慶元：除辦公室其他都可捐

國民黨江啟臣主席上周於中常會宣示，捐出黨產予國庫之公務員退休基金及勞退基金等公益用途後，今日國民黨考紀會主委葉慶元、中投董事長陳樹及行管會副主委張斯綱赴黨產會進行協商。葉慶元強調，除了保留必要的辦公場所外，其他通通都可以捐。

葉慶元指出，清理黨產，並捐出黨產進行公益，是從馬英九任主席以來歷任黨主席均公開宣示的使命，並經國民黨105年第19全大會決議通過，所以江啟臣的宣示符合國民黨一貫立場。且將黨產捐贈給公務員退休基金以及勞工退休基金，符合黨產會先前黨產上繳國庫的立場。

葉慶元說明，當初協商卡住的點，就是黨產會堅持國民黨要捐給國庫，或是捐給黨產會址定的公益團體，而且黨產會當初認為，國民黨捐出黨產之後，仍要持續清算國民黨的所有黨產。如果要達成和解一定是相互讓步，而非另一方持續追殺另外一方，否則到底是轉型正義還是正義轉型、到底是清查黨產還是清算國民黨，人民自有公評。

至於國民黨目前有多少黨產能夠捐出？葉慶元表示，除了保留必要的辦公場所外，其他通通都可以捐，不需要保留其他非必要的黨產，包括中投股份、欣裕台股份等都可捐出。散盡千金還復來，留了財產並不能換來民心，財產不是最重要的，人民的支持跟政黨的執政比較重要。

黨產會算出國民黨黨產有766億元，葉慶元說，這個數字令人納悶，不知道怎麼產生的，跟國民黨算的差距差很遠，如果國民黨真的有766億元，捐也不是問題，如果沒有，還要國民黨捐，就有點強人所難。國民黨不法取得的部分，法院早就判、也早就還了。