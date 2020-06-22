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宜蘭7月7日出海保釣箭在弦上 除非兩原因才可能取消

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
日本石垣市議會通過決議將釣魚台的地址改名，宜蘭頭城籍縣議員蔡文益（圖中）憤怒跳腳，要成立保釣辦公室，7月7日出海保釣宣示主權。本報資料照
日本石垣市議會通過決議將釣魚台的地址改名，宜蘭頭城籍縣議員蔡文益（圖中）憤怒跳腳，要成立保釣辦公室，7月7日出海保釣宣示主權。本報資料照

日本石垣市議會今天通過決議，將釣魚台的地址從「登野城」變更為「登野城尖閣」；日前發起正名保釣的宜蘭頭城籍縣議員蔡文益憤怒跳腳，要成立保釣辦公室立即討論出海宣示主權，原則上7月7日保釣行動不變，除非日方釋出善意。

保釣爭議再起！釣魚台位於宜蘭縣頭城鎮轄區，日本石垣市6月初向市議會提案改名時，引起宜蘭縣抗議，當時國民黨籍的頭城縣議員蔡文益也在議會提案正名，連署獲得藍綠縣議員支持，要求內政部正名為「頭城釣魚台」，藉以反制。

蔡文益表示，之前日方也曾經有過改名之議，但後來打消念頭，這次日方未念我們的想法與抗議，今天石垣市議會竟然通過改名案，讓人憤怒。

蔡文益說，明天會馬上成立「守護頭城釣魚台」辦公室，但辦公室尚未成立，最近想要出海的人就「快爆滿」，非常多縣外的保釣團體、熱心人士及民眾主動打電話，自發性表示要一起出海保釣。

蔡文益表示，這次出海的情緒比起八年前的保釣行動還高昂，大家也都願意出一點錢，所以人是一定沒有問題的，他希望大家「每人一萬元、留名千萬年」，暫訂7月7日搭船出海保釣，視情況再做最後決定。

不過蔡文益也說，這段期間若是日方有善意回應，或是中央有下來與地方協調，定調如何處理共同維護主權及漁權的這件事，若有以上這兩種情況，也有可能取消出海行動。

顧船出海小事，「但需要政府單位配合同意」，蔡文益說，賞鯨船只能距離釣魚台30浬，若是搭漁船出去，大家都要申請「船員證」，如何突破法令，籲請政府要協助。

蔡文益強調，守護釣魚台行動不分中央，也沒有藍綠，由總統蔡英文親自帶隊出海宣示主權最好，不然也應該由中央政府帶隊，展現中華民國一致對外的大團結氣勢。

蘇澳漁民曾經在2012年9月發起「為生存、護漁權」行動，號召近80艘漁船出海。蘇澳區漁會表示，釣魚台回近海域是漁民重要捕魚區域，要求中央政府硬起來，全力捍衛漁權。

日本石垣市議會通過決議將釣魚台的地址改名，引起縣府及議會跳腳，縣府呼籲中央正名，議員說7月7日要出海保釣宣示主權。本報資料照
日本石垣市議會通過決議將釣魚台的地址改名，引起縣府及議會跳腳，縣府呼籲中央正名，議員說7月7日要出海保釣宣示主權。本報資料照

釣魚台 漁民 日本

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