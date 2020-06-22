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不只馬吳 連戰也說話了：九二共識價值不能抹煞

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前副總統連戰(左)與前總統馬英九(右)。本報資料照片
前副總統連戰(左)與前總統馬英九(右)。本報資料照片

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會上表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，傳出引發前總統馬英九、前主席吳敦義的不滿。前副總統連戰也表示，無論從當時的時空背景和其後的局勢變化來看，九二共識確實是充滿智慧的發明，其價值不容抹煞，「我相信合憲又合法的九二共識，能夠繼續為國家與人民有效謀求尊嚴、和平及福祉」。

連戰辦公室表示，兩岸自從分治以來，主權爭議一直存在，為了在此形勢下開展對話交流，推動和平共榮，才有九二共識的產生，讓台灣有了自我表述一個中國的空間。

連辦表示，九二共識的內容簡潔易懂，就是兩岸都堅持一個中國，但對一中涵義的認知不同，所以雙方各自表述，求同存異、擱置爭議。國民黨稱此為一中各表，也就有表述中華民國的空間，如此完全符合憲法、符合法律，而且經由實踐證明足以達成兩岸關係和平發展及擴大台灣的國際空間，其價值不容否認抹煞。

連辦強調，九二共識與一國兩制是兩回事，一國兩制是大陸對統一後模式的主張，九二共識是兩岸分治下對等互動、和平交流的政治基礎。認同九二共識不等於接受一國兩制。民進黨先是否定一中各表，後把九二共識歪曲成一國兩制，都是沒有誠意遵循憲法的表現，造成兩岸升高對抗，不利台灣的安全與繁榮。

九二共識 一國兩制 一中各表

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