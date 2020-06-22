監察院提名風波 呂秀蓮：當家的拜託不要汙染民主

監察院人事提名引發風波，前副總統呂秀蓮今天表示，監察院不是各政黨找人湊合、政黨和諧的地方，她對民進黨執政，愈來愈背離民主憲政精神，感到痛心，呼籲「當家的拜託不要汙染民主」。

國民黨前台東縣長黃健庭原內定出任監察院副院長，引發藍綠反彈聲浪，總統府上周臨時喊卡，今再發出通知，將於下午3時舉行監察院第6屆院長及監察委員提名記者會。

呂秀蓮今下午舉辦「從辦公桌與簽字筆談兩岸關係」藍綠講堂。她在會前受訪時表示，針對監察院提名，雖然立法院有同意權，但執政者會認為，「立法院反正都會照我意思去通過」。

呂秀蓮說，她也不清楚誰做這樣決定，但過去的監察院，民間其實是很尊敬的，例如監委陶百川曾是台灣人民心中的包青天。

呂秀蓮指出，監察院必須高風亮節，不是各政黨找人湊合、把監察院當成政黨和諧的地方，「這是完全扭曲憲法」。

呂秀蓮表示，民進黨執政那麼久，卻背離民主憲政精神，「其實滿痛心」。呂秀蓮向民進黨喊話說，今天台灣的民主是多少前輩犧牲奉獻來的，「當家掌權的是在享受民主，拜託真的不要汙染民主」。

至於前總統府秘書長陳菊接監院院長，呂秀蓮說，她和陳菊鐵窗同學那麼久，她不會去講；呂秀蓮說，只是希望大家冷靜想一想監察院的功能，如果要廢止、這屆乾脆就不要提，但既然提名了，做幾天和尚敲幾天鐘，應完全遵照憲政體制來做。