快訊

「數位諸葛亮」傳發言不慎上任僅72天被降職 國民黨澄清

國軍新一波晉升將領名單出爐 軍法中將沈世偉出列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監察院提名風波 呂秀蓮：當家的拜託不要汙染民主

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。 圖／聯合報系資料照片
前副總統呂秀蓮。 圖／聯合報系資料照片

監察院人事提名引發風波，前副總統呂秀蓮今天表示，監察院不是各政黨找人湊合、政黨和諧的地方，她對民進黨執政，愈來愈背離民主憲政精神，感到痛心，呼籲「當家的拜託不要汙染民主」。

國民黨前台東縣長黃健庭原內定出任監察院副院長，引發藍綠反彈聲浪，總統府上周臨時喊卡，今再發出通知，將於下午3時舉行監察院第6屆院長及監察委員提名記者會。

呂秀蓮今下午舉辦「從辦公桌與簽字筆談兩岸關係」藍綠講堂。她在會前受訪時表示，針對監察院提名，雖然立法院有同意權，但執政者會認為，「立法院反正都會照我意思去通過」。

呂秀蓮說，她也不清楚誰做這樣決定，但過去的監察院，民間其實是很尊敬的，例如監委陶百川曾是台灣人民心中的包青天。

呂秀蓮指出，監察院必須高風亮節，不是各政黨找人湊合、把監察院當成政黨和諧的地方，「這是完全扭曲憲法」。

呂秀蓮表示，民進黨執政那麼久，卻背離民主憲政精神，「其實滿痛心」。呂秀蓮向民進黨喊話說，今天台灣的民主是多少前輩犧牲奉獻來的，「當家掌權的是在享受民主，拜託真的不要汙染民主」。

至於前總統府秘書長陳菊接監院院長，呂秀蓮說，她和陳菊鐵窗同學那麼久，她不會去講；呂秀蓮說，只是希望大家冷靜想一想監察院的功能，如果要廢止、這屆乾脆就不要提，但既然提名了，做幾天和尚敲幾天鐘，應完全遵照憲政體制來做。

監察院 呂秀蓮 民進黨

延伸閱讀

陳菊任監察院長 孫大千酸：設下標準線將是百官福音

提名之亂 新系開砲？綠派系全火了…

監委提名風暴 江啟臣批蔡「虛情假意」

【重磅快評】蔡英文了解黃健庭 對陳菊的紀錄竟無感？

相關新聞

數位諸葛亮傳發言不慎被降職 國民黨澄清：沒異動

網媒ETtoday報導，國民黨「數位諸葛亮」數位行銷科技長簡勤佑因在臉書發表不妥言論，上任僅72天就被降職。文傳會新媒體...

舉牌讚蔡英文英勇 漢翔：非政府機關不會拍馬屁

勇鷹高教機上午執行首飛儀式，蔡總統親臨校閱。漢翔公司特別安排一段長時間的「謝英秀」，由工程師向蔡總統表達致感言，同時派員...

【重磅快評】不獨川普！台灣要拿掉政治 疫情才能趨緩

世衛組織〈WHO〉秘書長譚德塞接連幾天警告新冠肺炎「疫情進入危險新階段」，不僅因確診病例數、死亡數持續攀高，另因全球八十...

釣魚台更名爭議 江啟臣邀蔡英文出海捍衛主權

日本沖繩縣石垣市議會22日上午正式通過議案，將釣魚台（日稱尖閣諸島）的行政地區名稱由「登野城」更改為「登野城尖閣」。國民...

監察院提名風波 呂秀蓮：當家的拜託不要汙染民主

監察院人事提名引發風波，前副總統呂秀蓮今天表示，監察院不是各政黨找人湊合、政黨和諧的地方，她對民進黨執政，愈來愈背離民主...

「罷中連署」一階達標 陳致中：尊重市民

高雄市前鎮、小港區有市民發起罷免民進黨議員陳致中行動，自啟動日起6天，今宣布已達到罷免第一階段連署門檻，將會盡快將一階的...

民進黨高雄議長人選未決 開放登記至明中午

高雄市議長懸缺，國民黨團已推出資深議員曾麗燕出馬角逐，民進黨團今開會討論，但尚未決定人選。民進黨團表示，今天的共識就是民...

拚振興鬆綁禁奢令一年 蘇貞昌：政府不能置外

行政院長蘇貞昌日前下達旅遊令，配合振興三倍券7月15日上路，由公部門帶頭促進國內旅遊，主計總處也發出指令，鬆綁禁奢條款一...

波頓新書指川普可能背棄台灣 藍委：終究要自立自強

美國前國安顧問波頓新書「事發之室：白宮回憶錄」預定23日上市。書中提到，美國總統川普去年11月背棄敘利亞庫德族後，外界猜...

川普恐背棄台灣？ 蘇貞昌：美、台會協力維護區域和平

美國前國安顧問波頓（John Bolton）新書中指出，美國總統川普去年11月背棄敘利亞庫德族後，下一個背棄對象很可能就...

波頓指川普恐背棄台灣 國民黨：應在美中爭霸中趨吉避凶

美國前國安顧問波頓新書「事發之室：白宮回憶錄」內容指出，美國總統川普在去年11月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測他下一個可能...

國民黨智庫民調 近六成對政府解決失業問題沒有信心

國民黨國家政策研究基金會上午在國民黨智庫舉行「蔡英文就任滿月 民調發布及剖析」記者會，國政基金會發言人黃心華、台北市議員...

熱門新聞

黃健庭聲明埋未爆彈？游盈隆：若他的話屬實代誌就大條

罷捷連署逾2.1萬份 下周鳳山街頭設連署站

最理想高雄市長補選候選人 陳偉杰：就是李明璇

潛艦備役上校新書 指共軍有能力布雷封鎖我4大軍商港

提名之亂 新系開砲？綠派系全火了…

波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。