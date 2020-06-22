「罷中連署」一階達標 陳致中：尊重市民

高雄市前鎮、小港區有市民發起罷免民進黨議員陳致中行動，自啟動日起6天，今宣布已達到罷免第一階段連署門檻，將會盡快將一階的連署書送至高市選委會，並啟動二階連署。陳致中表示，完全尊重市民、平常心面對，全力作好地方服務及問政監督的工作。

罷免陳致中發起人今表示，從活動一開始，就有人自發性贊助8000份連署書，在短短幾天之內連署書就被索取一空。根據統計，這2天收回的連署書，已經順利達到第一階段連署的門檻，將會盡快將一階的連署書送至高市選委會，也會從收到二階連署書起即刻啟動二階連署，希望更多市民站出來。

發起人說，他們稱做這個行動叫做「鎮港除蟲隊」，每一位前鎮小港的市民都是除蟲隊的一員，一起努力把不適任的議員除掉，為高雄的民主寫下歷史。目前罷免陳致中活動至少6個連署站，後續也將持續提供二階連署，也歡迎更多商家及市民提供連署點，一起加入。

對此，陳致中表示，完全尊重市民，平常心面對，全力作好地方服務及問政監督的工作。

陳致中的選區小港、前鎮區，選舉人口約28萬6千多人，第一階段連署份數達標約2900份，第二階段連署約2萬9千份，第三階段投票門檻約7萬2千多人。陳致中2018年議員選舉時拿到15938票。