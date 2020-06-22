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民進黨高雄議長人選未決 開放登記至明中午

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨團推資深議員曾麗燕代表藍營角逐議長寶座。民進黨團今近午時開會討論，會後由黨團幹事長陳致中（左至右）、總召韓賜村、書記長林智鴻3人出面說明。記者蔡孟妤／攝影
國民黨團推資深議員曾麗燕代表藍營角逐議長寶座。民進黨團今近午時開會討論，會後由黨團幹事長陳致中（左至右）、總召韓賜村、書記長林智鴻3人出面說明。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議長懸缺，國民黨團已推出資深議員曾麗燕出馬角逐，民進黨團今開會討論，但尚未決定人選。民進黨團表示，今天的共識就是民進黨團一定會推人選，並全力支持，有意者可至明天中午前登記，若2人以上，就進行協調再決定人選。

國民黨團日前假投票，由曾麗燕出線，將代表藍營角逐議長寶座。民進黨團今近午時開會討論，會後由黨團總召韓賜村、書記長林智鴻、幹事長陳致中3人出面說明。

韓賜村說，民進黨團會推出人選，今天大家得到的共識是延期到明天推出黨內人選，會多拉盟友跟盟黨，希望有勝選機會。民進黨團會全力支持民進黨推出的候選人，並有意參選者登記，登記到明天中午12點截止。

林智鴻說，議長懸缺可以補選或代理，但國民黨已推出人選，看起來就是要用補選的方式，補選日期等問題會送大會議決。韓賜村說，現在定期會期間，也沒有延後召開必要，所以會找出空檔來安排補選的議程。

林智鴻說，大家共同意見就是要推人選，不同意見就是何時登記截止。陳致中說，共識就是民進黨團一定會推人選，並會全力支持。

韓賜村說，會再徵詢資深議員的意願，並在明天中午12點前做議長登記，登記完後如有2人以上，就進行協調；如果只有1個人，就全力支持民進黨所推出的議長候選人，這是黨內最有共識的一點。

林智鴻說，登記明天中午截止，但協調沒有期限，只要協調好就會推出人選，有可能協調5分鐘、也可能協調一天或數天不等。另外，既然要推出人選，就是以勝選為考量，任何可合作者，都是可以爭取支持的人選。

據了解，前議長康裕成、資深議員李喬如及黃明太等人都是熱門人選，韓賜村也證實有徵詢過一些資深議員意願，不過今開會整合未成，決定先開放登記再協商議處，但目前還無人登記。

民進黨 國民黨 陳致中

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