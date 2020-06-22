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波頓新書指川普可能背棄台灣 藍委：終究要自立自強

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖取自李貴敏臉書
圖取自李貴敏臉書

美國前國安顧問波頓新書「事發之室：白宮回憶錄」預定23日上市。書中提到，美國總統川普去年11月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測他下一個可能背棄的對象，台灣在這張遭背棄清單中名列前茅。國民黨立委李貴敏今表示，對照民進黨政府近期毫無保留地將親美路線一路走到底，卻依舊是「人為刀俎、我為魚肉」，實在情何以堪。

李貴敏在臉書指出，大國博弈，弱小勢力最悲哀的就是淪為他人操弄的棋子，無從掌控自己命運；更等而下之是自甘成為馬前卒，為大國利益而服務，隨他人起舞，卻將自己置於兵凶戰危的風險之中而不自知，成為大國間衝突交鋒的熱區。

李貴敏說，波頓素來主張承認中華民國、以肯定支持台灣取代美方模糊策略，會說出川普把台灣比為「筆尖」，稱台灣正好是最接近川普「抛棄名單上第一位」，其來有自。

她提到，在後冷戰時期的國際政治架構中，大國外交正主導著全球政經情勢，川普上台後加強大國競爭格局，強化軍事與同盟關係，全力防堵中國崛起，其反中牌的運用讓人嘆為觀止，也讓民進黨的仇中路線找到了運作空間，在網軍操控下，親中成了賣台，趨避風險成了怯懦，美國更被塑造為台灣堅實後盾與盟友。

李貴敏說，問題在於現實的國際政治中，友邦未必靠得住，終究還是要靠自己自立自強，要創造自己的價值與安全位置，用智慧營造有利於己的國際空間。如無視警訊，一味狂賭押寶，只怕把自己輸掉了還在幫人數鈔票。

川普 民進黨 波頓

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