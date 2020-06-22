舉牌讚蔡英文英勇 漢翔：非政府機關不會拍馬屁

勇鷹高教機上午執行首飛儀式，蔡總統親臨校閱。漢翔公司特別安排一段長時間的「謝英秀」，由工程師向蔡總統表達致感言，同時派員工舉牌「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」。對外界質疑此舉是否涉「拍馬屁」之嫌，漢翔公司總經理馬萬鈞受訪表示，他們是民營公司、不是政府機關，民營公司不會拍馬屁。

蔡總統上午主持漢翔高教機勇鷹原型機首飛儀式，飛行過程由資深試飛官吳康明進行地面解說，他在蔡總統面前兩度向空軍司令喊話，原型機上完美在短跑道起飛，顯示原型機性能優異，一定能滿足空軍的需求，他要請空軍司令放心，漢翔產品，品質保證。漢翔還安排資深工程師發表感言，向蔡總統國機國造政策表達感謝，員工們並面對蔡總統舉牌稱：「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」。

馬萬鈞表示，這是漢翔同仁自發性活動，當初高教機這件事曾經面臨兩難，猶豫要外購，還是自製。那段時間他並不在漢翔。但他常常在很多討論場合說，自己家裡面的廚房做菜吃，擺盤花樣不一定會比餐廳漂亮，但衛生可靠、不會花冤枉錢，可以增進家人廚藝，怎麼算都是一件好事，政策形成對漢翔來說樂觀其成。

對工程師舉牌的「謝英秀」，馬萬鈞表示，這是好事，沒有牽涉到拍馬屁，他們是民營公司、不是政府機關，民營公司不會拍馬屁。

對於勇鷹與擁英有諧音，他表示，漢翔是請示空軍，「空軍告訴我們用這名字，我們就用這個名字」。