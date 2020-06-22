波頓指川普恐背棄台灣 國民黨：應在美中爭霸中趨吉避凶

美國前國安顧問波頓新書「事發之室：白宮回憶錄」內容指出，美國總統川普在去年11月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測他下一個可能背棄的對象，台灣在這張遭背棄清單中名列前茅。國民黨表示，台灣面對不確定性跟避免淪為談判籌碼，應該強調制度化的法律保障，台灣關係法就是關鍵。

波頓在書中敘述美國總統川普同意售台Ｆ-16後，指示波頓悄悄執行。國民黨指出，美國總統軍售給台灣是基於國家利益的考量，任何國家的政策最終都是把自身的利益放入優先順序，無論是軍售或簽定自由貿易協定。因此台灣應該在美「中」爭霸之中，判斷對台灣的影響，維持適當的距離，趨吉避凶。

國民黨表示，台灣面對不確定性跟避免淪為談判籌碼，應該強調制度化的法律保障，因此台灣關係法極為重要，未來也要從法律層面的繼續的強化台美關係。