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【重磅快評】不獨川普！台灣要拿掉政治 疫情才能趨緩

聯合報 / 主筆室
衛福部長陳時中（左）昨天到日月潭風景區了解防疫觀光時表示，為了防止疫情，政府有很多不得已措施，會讓有些人受到傷害，感到很抱歉。 記者賴香珊／攝影
衛福部長陳時中（左）昨天到日月潭風景區了解防疫觀光時表示，為了防止疫情，政府有很多不得已措施，會讓有些人受到傷害，感到很抱歉。 記者賴香珊／攝影

世衛組織〈WHO〉秘書長譚德塞接連幾天警告新冠肺炎疫情進入危險新階段」，不僅因確診病例數、死亡數持續攀高，另因全球八十一國病例增加中，僅三十六國減少；譚德塞不好講的是政治等非專業防疫因素掣肘防疫推動。別以為這是國際的事，台灣也有此問題。

確診、死亡數遙遙領先的美國政治干預專業無疑是最嚴重的。川普拚連任，首場在奧克拉荷馬州，造勢活動現場冷清，他見不得人的防疫成績備受批評，川普竟然怪罪篩檢數字太高，希望放慢篩檢速度，言下之意，可以讓確診數字好看些，這真是神邏輯！川普還「中國病毒」、「功夫病毒」各式自創名詞盡出，就是不說WHO確認的名詞，目的是把美國失控的防疫責任推給大陸。

為了選情，還犯下不知後果是否利多於弊的操作。因為防疫，限制許多日常生活的便利，尤其迅速增加的失業人口，更增加趕緊解封、返回職場的迫切。有一說是，川普陣營見到州長是民主黨，便鼓勵他的支持者上街遊行，給州長解封製造壓力；三、四月時美國街頭頻頻出現要求解封遊行，密集的人際接觸，政客擷取政治利益同時，沒去管對疫情的負面影響。

台灣的政治干預防疫過去已談太多，單單公部門不肯正名新冠肺炎，迄今還在使用武漢肺炎名稱，即可見防疫的非專業干預；至於接返武漢旅居台胞，包機多方掣肘，不在乎與歐美僑胞返台截然不同的標準；迄今「小明」倫理悲劇還沒落幕。

面對新冠這不知何方神聖的病毒，標準防疫動作不外乎增加每個人的免疫力、確認病毒株基因定序、防疫物資及支持性藥物充分供應，最終是疫苗研發；無可否認過去五個月醫護、科研人員都使盡全力搶進度；唯一的好消息：十三種疫苗進入臨床實驗，距離量產雖然至少半年，但已見曙光。

台灣眼前的挑戰還真不少，危及防疫的不確定因素可能不是防疫指揮中樞能完全掌握的；不要說清明連假人潮，昨天日環蝕金戒指，各地都爆人潮，即將來臨的端午連假，大家明顯放鬆心情，會有什麼突發狀況？

新冠肺炎 川普 疫情

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