台灣民意基金會民調：破五成民眾支持台獨 史上最高

台灣民意基金會今發布最新民調顯示，國內現階段的統獨傾向，支持「台灣獨立」的民眾創下新高，高達54%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這是自1991年做調查以來，第二次挺獨支持度超過五成，且比上一次多出三個百分點。

台灣民意基金會今舉行「香港變局、兩岸關係與台灣民主」民調記者會，訪問期間為6月15日至16日之間，有效樣本為1074人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

民調詢問民眾：「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為『兩岸統一』比較好，也有人認為『台灣獨立』比較好。請問您的意見是怎樣？是台灣獨立還是兩岸統一？」，並發現有高達54%的民眾支持台灣獨立，23.4%支持維持現狀，而有12.5%支持兩岸統一。

民調發現，相較於2019年12月所做的調查，期盼未來台灣要獨立的人大幅上升8.1個百分點，突破50%大關，而期盼未來要繼續維持現狀者減少3.4個百分點，而期盼未來兩岸統一的人則沒有什麼變化，略增0.8個百分點。

民調指出，台灣人統獨傾向出現前所未有的大變化，支持台獨的民眾來到台灣史上最多的時刻，也是贊成兩岸統一人數最少的時刻。游盈隆指出，上一次台獨支持度破五成是在2016年蔡英文總統上台時，此次不但突破五成，更比當年的51.2%多出三個百分點。

在政黨支持度部分，游盈隆指出，民進黨打回原形，支持度從上一個月的41.8%降至28.2%，國民黨的支持度則在罷韓之後回升至16.2%。時代力量和民眾黨都分別有10.6%和10.7%的支持度，台灣基進的支持度突破4%。