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國民黨要重生 學者：先學會當在野黨

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

國民黨要重生，得先扮演好在野黨職責！彰師大副教授劉兆隆21日受訪時直言，國民黨不會當在野黨，得先學習將監督角色扮演好。中山大學教授廖達琪強調，「國民黨不該再跟地方派系合作找新血，而是要靠小規模的活動吸引年輕人加入。」文化政治系副教授林忠山則表示，應超前部署針對地方公職佈局，創造位置留才。

吸引年輕人

中山大學政治系教授廖達琪21日對國民黨人才流失情況表示，像是謝立功去民眾黨及黃健庭被提名都不會有太大影響，前者已進攻基隆市長2次都沒成功，算是抑鬱不得志的小將，後者則在提名事件中受到民進黨極大的反彈，「可以看出綠營的權位自己都不夠分 怎麼可能給別人？」

但廖達琪也強調，國民黨要加強跟青年結合，但不能只跟舊的家族結合，她說：「不要再跟地方派系合作尋找新人，而是要靠小規模的活動吸引年輕人。」她表示，民進黨一黨獨大後，民間風向其實會慢慢轉變為監督他們，「如果國民黨現在站出來，提出讓年輕人能夠接受的論述，我覺得國民黨還有發展空間。」

人才游移需注意

「人才一直在外面游移，你不去跟他接觸他就會覺得被忽略。」文化政治系副教授林忠山指出，國民黨本身的問題是，忽略人才的組織建立，不把重要的事情跟他們討論，功能沒地方發揮，不管是智慧或經驗都沒被看重，形成虛耗，「其他黨只要給個冠冕堂皇的理由，很容易就吸引他們過去，形成離心離德的局面。」

他認為，國民黨最該做的是針對地方公職「超前部署」，他說：「國民黨應該要超前部署，針對地方公職佈局安排，像是基隆以後要怎麼動、雙北以後怎麼動，人才要怎麼部署到各地方去運作，這些運作後的團隊也都會是你以後的執政團隊。」

國民黨要懂當在野黨

彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆則指出，人才流失是在野黨難免會有的悲劇，因為執政黨有許多位置能吸引他黨政治精英。他說：「國民黨最嚴重的問題是進退失據，像是罷韓之後的罷免黃捷等人的活動，立場跟正當性都不足，卻沒有做出切割。」

「國民黨好像不會當在野黨，只會當執政黨。」他表示，其實民進黨有很多政策有爭議，例如防疫其實忽略很多人權問題，但國民黨卻鮮少在打這些議題，「在野黨連監督執政黨都不會，那人民對你還有什麼期望？」

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