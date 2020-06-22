罷捷連署逾2.1萬份 黃捷：做好本分、交選民決定

罷免時代力量高雄市議員黃捷的罷捷總部昨表示，目前罷免黃捷的連署份數已逾2萬1千份，預計本周起，就會在鳳山街頭擺攤設連署站點。黃捷今受訪說，她秉持一貫立場，尊重公民權的行使，她會做好本分，剩下交由鳳山選民決定。

罷捷總部昨表示，經過計算，罷免黃捷的連署書的數量已確認突破2萬1千份。另外，本周起會安排向外擺攤，預計本周就能在鳳山街頭看到罷捷的連署站點。

罷捷總部並表示，可能會在本周送件至中選會，即向選舉委員會提出罷免案，由領銜人填具罷免提議書並檢附罷免理由書。

據了解，鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻1%，約2900多份；二階連署門檻10%，約2萬9千多人，三階投票罷免門檻為7萬多人。

黃捷今受訪表示，從連署到現在，她都是秉持一貫立場，對公民權的行使都非常尊重，而她就是把該做的事情做好、認真做，然後做好做滿，像今天也是她的總質詢，她會盡到問政本分及地方服務工作等，剩下就是交給鳳山選民來做決定。

黃捷也說，罷捷接下來有何行動，她都尊重，只希望保持和平理性，平安沒有衝突。