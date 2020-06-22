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影／2024對手同框？賴清德朱立倫蘭嶼巧遇握手笑問好
2024年總統選舉，民進黨與國民黨最有可能的參選人賴清德、朱立倫今天上午在蘭嶼「巧遇」難得同框，同坐貴賓席，兩人雖行禮如宜，彼此臉露笑容，握手簡單寒暄問好，但兩人眼神毫無交會，也無交談。
台東縣離島蘭嶼鄉紅頭村今天舉辦飛魚季「好月節─飛魚小米豐收祭」活動，副總統賴清德由原民會主委夷將‧拔路兒、總統府發言人谷辣斯·尤達卡及立委劉櫂豪、陳瑩、伍麗華；藍營台東縣長饒慶鈴、新北市前市長朱立倫等人出席活動。賴清德也下場跟著耆老以杵臼為小米去殼。
朱立倫原本昨天由饒慶鈴陪同到蘭嶼發放老花眼鏡，朱立倫原定昨天下午搭機回台灣，但航班因天候因素取消而留在蘭嶼，由於饒慶鈴原計畫參加今天在紅頭村舉辦的豐收祭典，一早帶著朱立倫同行，意外形成朱、賴同場同框。朱立倫今天未受訪，也未受邀上台致詞。
賴清德表示，紅頭部落每隔10年才舉辦豐收祭，上次是在2010年，能參與今天的豐收祭，他個人感到非常榮幸。因2016年8月15日蔡英文總統曾到蘭嶼 視察並聽大家意見，當時民眾反映環島公路顛簸不平，希望改善，所以交通部公路總局編了3.2億元預算修繕，此行也代表蔡總統視察環島公路建設進度，以及視察蘭嶼衛生所設備，來改善蘭嶼醫療。
他說，蔡總統在2016年8月1日向原住民道歉，當時代表接受道歉的就是蘭嶼野銀部落耆老夏本‧嘎拉嗯，也是現任總統府資政，總統也指示成立調查小組調查核廢料放在蘭嶼的真相，查出當時蘭嶼人不知情，未得到蘭嶼同意，除決定給予回溯性補償25.5億元並成立基金會，每3年還有2.2億的回饋金，目前基金會尚缺2席董事，只等蘭嶼推薦就能運作，但基金會成立，不表示核廢料就不處理，因處理核廢料是政府既定政策。
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