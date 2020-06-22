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對蔡政府解決失業信心 滿分10分民眾只給4.39分

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

國民黨智庫今舉行「蔡英文上任滿月民調發布」記者會。最新民調顯示，民眾對國家未來改善經濟的信心僅5.4分（滿分為10分），未達及格標準；近五成的受訪民眾對政府解決失業問題的能力沒有信心。被問到「縮減貧富差距有沒有信心」時，民眾僅給4.39分。

根據政府最新資料顯示，失業率和無薪假人數創下新高。失業率高達4.03%，是7年來同期最高，且較上月大幅增加0.31個百分點，增幅是金融海嘯以來最大。失業人數則已達48.1萬人，創六年半以來的新高；其中關廠失業人數月增3.6萬人，月增數是金融海嘯以來新高紀錄。

針對民調題目「行政院主計總處公布四月份的失業率超過4%，勞動部公布無薪假人數也超過2萬8000人，對政府解決失業問題的能力，有沒有信心？」結果顯示，16.6%非常沒信心、32.6%不太有信心，32.0%還算有信心、6.8%非常有信心，12%無反應。

智庫指出，不僅民眾對國家未來改善信心給予不及格的5.4分，縮減貧富差距也僅給4.39分，對於「社會衝突會減少的信心」和「台灣的未來更加公平正義的信心」也分別只給4.91分與5.19分，同樣不及格。

智庫表示，實施無薪假的人數也是一路竄高。勞動部最新統計為2萬9838人，已逼近3萬人，創下10年新高；其中製造業占所有無薪假人數九成，與前述關廠失業人數月增3.6萬人合併來看，製造業衰退的情況十分嚴重，政府必須儘速提出有效的振興措施。

智庫表示，失業和無薪假的飆升，都與經濟復甦緩慢、甚至仍陷在衰退的泥淖之中有關。例如製鞋龍頭寶成就表示，景氣仍不見真正的起色，無薪假將會一路持續到8月；免稅業者龍頭昇恆昌則預計自7月1日起，關閉台中及高雄機場一半以上商店，以減少成本支出。

而針對民眾對法院公正性是否有信心，民調顯示，有30.3%非常沒信心、29.3%不太有信心，27.6%還算有信心、4.9%非常有信心，7.9%無反應，顯見近六成的受訪者對司法公正不具信心。

該民調調查時間為6月14日至16日，採電話隨機抽樣，樣本數為1130個，在95%的信心水準下，誤差值不超過±2.92個百分點。

失業 民調

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