日擬推釣魚台更名案 藍民調：七成民眾要蔡政府硬起來

國民黨智庫今舉行「蔡英文上任滿月民調發布」記者會。針對日本沖繩縣石垣市提案變更釣魚台行政地址，宣示主權。最新民調顯示，七成民眾認為蔡政府應以強硬態度回應日本對釣魚台的做法；近五成的民眾認為政府維護漁民權益作為過於軟弱。

日本沖繩縣石垣市提案變更釣魚台(日本稱尖閣諸島)行政地址為「登野城尖閣」，預定今天表決。

智庫表示，石垣市此舉引發釣魚台主權爭議，宜蘭縣政府和議會、台灣漁民及在野黨立即做出強烈反應，表示將登島抗議；然而執政的蔡政府卻僅表示將以「擱置爭議，共同開發」的原則處理釣魚台事件，完全不提主權的態度，讓國人深感不滿。

民調題目指出，對於日本政府想要將釣魚台改名，有人認為：「這個做法已經侵犯到我們國家的主權，政府應該要以強硬的態度來回應日本的做法」。結果顯示，40.3％非常同意、29.5％還算同意，14.4％不太同意、3.9％非常不同意，11.9％沒反應。

針對題目「日本政府要將釣魚台改名，蔡英文總統說要維護中華民國的主權，常常只是用嘴巴說說而已，根本不會有具體的行動」。民調結果顯示，23.8％非常同意、26％還算同意，25.6％不太同意、12.3％非常不同意，12.2％沒反應。

對於「蔡英文政府在維護我們國家漁民權益的作為上，一直是太過於軟弱」，民調顯示，22.3％非常同意、25.1％還算同意，29.8％不太同意、10.6％非常不同意，12.2％沒反應。

智庫表示，民調顯示七成民眾認為，蔡政府應該要以強硬的態度回應日本對釣魚台的做法；有近五成的民眾認為，從蔡政府對釣魚台輕忽、草率的態度可知，蔡英文說要維護中華民國主權，其實只是口頭上說說而已，根本沒有具體的行動。多數受訪者認為，蔡政府維護漁民權益作為過於軟弱。