民進黨常執委 高層擬喬到同額競選

民進黨將於七月十九日全代會當天選舉中執委及中常委，黨內派系已積極拉票，盼擠進代表黨內權力核心的中執會及中常會。據了解，黨高層正積極協調，希望派系間不要廝殺得太慘烈，不排除比照兩年前讓所有中執委及中評委同額競選。

民進黨執、常委選舉，是由日前選出的三百多位黨代表選出卅名中執委，再由中執委互選出十席中常委。由於一席中常委必須有三張中執委票，讓各派系賣力奔走。各派系目標，新潮流系可擁三席、英系兩席、正國會（游錫堃及交通部長林佳龍系統）兩席、海派坐一搶二、行政院長蘇貞昌系統目標一席及陽信銀行董事長陳勝宏領導的綠色友誼連線也目標一席。

日前傳出，蘇系及綠色友誼連線掌握的黨代表票，可能不足以各自支撐三席中執委，但黨內人士說，蘇系與綠色友誼連線在下屆中常委都不會缺席，中執委票藉由派系合作就可過關，蘇系確定規畫推出立委吳秉叡挑戰中常委，綠色友誼連線則由立委何志偉挑戰中常委。

其他派系方面，新系預計推出台北市議員梁文傑、許淑華挑戰中常委，另一席可能由菊系立委李昆澤出線。正國會確定由現任中常委陳茂松及立委陳亭妃挑戰中常委，海派規畫由立委王定宇及台鹽董事長陳啟昱迎戰，英系則推出立委蘇震清及國策顧問黃承國。

黨內人士指出，過去新系習慣與蘇系合作，若這次新系若確定拿三席，蘇系可能缺乏奧援，新系是否願意讓票給蘇，是最近重點協調項目之一。至於海派雖然被認為搶兩席有難度，但也有黨內人士評估，海派已經壯大，拿兩席中常委機率很高。綠色友誼連線這次可能少了新蘇奧援，拿一席中常委應沒問題。