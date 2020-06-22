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法制局：水利法草案太多空白授權 難了解改制後全貌

聯合報 / 記者鄭媁／台北報導
農田水利會預定十月一日改制為公務機關。圖／聯合報系資料照片
農田水利會預定十月一日改制為公務機關。圖／聯合報系資料照片

農田水利會預定十月一日改制為公務機關，立法院五月曾在經濟委員會舉辦公聽會，正反意見不斷交鋒。立法院法制局表示，「農田水利法」草案條文多達十二項法律授權命令，太多空白授權，導致無法由此案了解改制後，農田水利業務運作全貌。

農田水利法草案第四、五條明定，農田水利事業區域及設施範圍的劃設基準、變更、廢止、前項灌溉制度的訂定基準、變更、廢止及其他相關事項的辦法，由主管機關定之。

另包括第十二條至十七條等條文，像是農田水利設施申請許可、非農田排水申請許可及灌溉水質的基準值檢測方式、設施範圍內禁止事項，以及成立水利小組，維持農民與行政機關的協力互助關係，均授權主管機關定之。

立法院法制局表示，「農田水利會組織通則」通過後，在既定政策下，應積極聽取各界意見，周延相關政策規畫；但目前的農田水利法草案中，多達十二項的法律授權命令，出現太多空白授權，盼主管機關盡速公布配套子法草案，並於官網設置法規專區，供各界檢視及提供意見。

法制局指出，除上級機關組織法律須經立法院審議通過，尚須訂定農業部農村及農田水利署分署組織準則；相關組織法規法制化作業時程緊迫，主管機關宜盡速提案，並積極推動審議進程。

農田水利會未來擬改制為農業部所屬四級機關，政策揭示會繼續進用原農田水利會內現有人員約二千三百人，並再增加公務人員編制員額。法制局建議，改制後主要以雙軌人力推動業務，應兼顧兩者分工及人事管理制度衡平，也可避免用人浮濫的疑慮。

農田水利會 立法院 農民

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