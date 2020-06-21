賴清德訪蘭嶼 體驗地下屋

副總統賴清德這兩天前往蘭嶼，所到之處受到熱烈歡迎，他在臉書上表示，「在小米豐收的季節（Apiya Vehan），我來到蘭嶼。族人告訴我，我是第一位在蘭嶼留宿的副總統。」

賴清德說，豐年祭前夕，蘭嶼朋友帶他和民進黨立委陳瑩、伍麗華、劉櫂豪及總統府發言人Kolas Yotaka、原民會主委夷將．拔路兒一起體驗雅美（達悟）族人的家屋（地下屋），並拜訪總統府資政夏本嘎那恩、作家夏曼藍波安。為了抵抗高溫、多雨、多風的氣候形態，發展而成的地下屋建築，是蘭嶼祖先智慧的代表和結晶。

賴清德說，在地下屋外，面對海洋倚著靠背石而坐，聽族人傳述文化和傳說，雅美（達悟）族堅韌的海洋精神就是台灣精神。「對於蘭嶼，我們還有許多要努力的事，此行代表蔡英文總統而來，也藉此機會表達，未來會加速落實承諾，解決問題。」