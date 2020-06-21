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馬英九、吳敦義不滿淡化九二共識 江啟臣緩頰：非定案

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會上表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，傳出引發前總統馬英九、前主席吳敦義的不滿。江啟臣昨天年「滅火」表示，改革委員會的兩岸政策只是建議案，供黨內外討論、凝聚共識的討論基礎，而非定案。

據了解，針對國民黨改革委員會的討論，江啟臣已事先邀請擔任改革委員會諮詢顧問團的歷任黨主席，廿三日在秘書長李乾龍家中餐敘，並對高市長補選等重大議題凝聚共識。原本馬英九、吳敦義、朱立倫等人都已同意出席，但在上周五改革委員會開會後，馬英九、吳敦義先後通知因故無法出席餐敘。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天提醒，國民黨應珍視九二共識的價值，才能提供國人在民進黨之外，不同的國家路線與選擇。他說，九二共識不只是論述，馬政府八年從兩會恢復談判，再到馬習會，都是九二共識的具體實踐；九二共識也絕非大選失利的原因，檢討九二共識無法真正釐清失敗原因。不過這番說法，也被解讀馬英九對新兩岸論述感到失望。

蕭旭岑說，「國民黨有必要隨民進黨起舞，也反過來動搖自己的信念嗎？」他表示，過去廿年，民進黨在選舉失敗多次，但有因此質疑或檢討台獨黨綱與反中路線嗎？國民黨應重新審視九二共識的實踐價值，以及能為人民穩定兩岸的戰略能力。

改革委員會兩岸小組召集人林郁方表示，這只是初稿，有些地方確實沒有很周延，一定會再修，如果馬、吳有意見，他建議江啟臣不妨去拜訪他們對哪一部分有意見，做為下一階段修正的參考。他強調，「九二共識」沒有拋不拋棄的問題，而是如何讓它繼續發揮作用，並與「一中各表」共八個字連在一起看。

黨務人士表示，這份建議案的內容聚焦中華民國憲法下的九二共識，是將九二共識說得更加精準，而非否定九二共識；將中華民國憲法的精神放置在九二共識之前，是為了避免一中意涵的混淆，而非否定九二共識求同存異、擱置爭議的精神。

九二共識 馬英九 國民黨

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