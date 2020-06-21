高中生提釣魚台問如何護主權 蔡英文：把自己準備好

蔡英文總統今天出席「今周刊」舉辦的活動與高中生對談，其中台中市清水高中學生提到，最近沖繩石垣市議會提案擬將釣魚台改名，顯示日本根本不重視釣魚台是台灣領地之一；四年前，我國領土太平島被判定為「礁」，但日本「沖之鳥」島範圍不足方圓十釐米，卻可以稱為島，太平島被判為「礁」會讓我國經濟海域縮小，領土受到嚴重侵害，主權受到壓縮，「我們該如何宣示主權，讓其他國家知道，這裡是我們的地？」

蔡總統回應，這是國家面臨的最重大挑戰，很多歷史因素及國際現實讓台灣受限，「但最重要的是我們要有堅定的集體國民意志，我們知道我們是一個國家，而且是很驕傲的國家，我們有很好的民主，能夠在民主原則之下有效保護這個國家不受疫情或疫病侵害，這個全世界都看到了，這就是把集體意志展現給全世界看。」

蔡英文舉例提到，「只要我們是團結的，意志堅定，機會會一次一次出現，但不要浪費機會，當世界把目光放在台灣，就要把台灣人的堅持跟價值展現出來，這一次成功，下一次我們要更成功，作為國民，時時要注意國家面臨的挑戰。」

蔡總統也說，要把自己鍛鍊好，當國際想聽台灣有什麼反應的時候，都能異口同聲地表達意志，「這就是最重要的地方，機會是準備給準備好的人，年輕的你們跟執政的我們，都要隨時把自己給準備好。」

總統蔡英文（持麥克風者）21日與高中生對談，蔡總統表示，執政團隊最重要的是讓年輕世代有發揮機會，給年輕世代更多空間，開始積極做決定，學習、生活、未來的生涯，自己來做自己的決策者。圖／中央社