【重磅快評】蔡英文了解黃健庭 對陳菊的紀錄竟無感？

聯合報 / 主筆室
蔡英文總統（左）內定總統府前秘書長陳菊（右）出任監察院長，引爆政壇新風暴。圖／本報資料照片
蔡英文總統（左）內定總統府前秘書長陳菊（右）出任監察院長，引爆政壇新風暴。圖／本報資料照片

蔡英文總統原內定由台東縣前縣長黃健庭出任監察院副院長，不料朝野都反彈，黃健庭昨天上午還說他不會主動退出，因為他感受到蔡總統的誠意與諸多期待，但五小時後峰迴路轉，黃透過臉書宣布「婉謝總統提名」；影響所及，另一位監委被提名人陳伸賢也跟進，表示他不願二度被凌遲。

黃健庭內定監院副院長人事案猶如曇花一現，在藍綠陣營掀起漫天風暴，但難得一致的「共識」是黃健庭不適宜出任監察院副院長，綠媒甚至發動「聯繫調查」，訪問61位民進黨立委，僅有一人表達支持，至少有23人表示會對黃健庭的人事案投不同意票，加上在野黨立委也不支持，認為黃即使獲得提名，也難跨越57票過關門檻；綠營一名黨內要角則說，黃健庭的相關爭議、是否有官司，隨便估狗一下就會跳出一堆，很難想像這些資料在提名前完全不被考量。 

令人納悶的是，綠營反對黃健庭的民意看似鋪天蓋地而來，但是放眼全黨，敢具名表態的反對者卻無一人，到底是誰反對黃健庭，竟然沒有一人的姓名見諸報端，而僅由進入民進黨中央黨部近一年的副秘書長林飛帆在臉書發動攻擊，而林飛帆不贊成黃健庭出任監察院副院長，希望高層「再三思」的貼文竟能發揮神奇效果，看來日後若有人想在綠朝發達，恐怕得先拜一下帆神這個碼頭。

綠營、綠媒反對黃健庭，不管是人權記綠、官司考量等理由都是當然可以說得冠冕堂皇，而綠營打拚而得天下，豈容外人分一杯羹則是說不出口的心結，這也說明眾多綠委反對黃健庭，卻無一人敢署名的原因之一。

但一路鬥爭前進的蔡英文豈會看不懂這點？放出提名黃健庭的訊息後而任由藍綠攻訐，既裂解國民黨，也掩護陳菊前進，民進黨不費兵卒，悄悄把陳菊推到監院大門口，讓藍營忙著互咬，最後黃健庭還得說出一番感謝總統誠意、婉拒總統好意的場面話，這不是一樁划算的買賣？

然而，蔡英文還不是這次風波的最大的獲益者，陳菊才是穩賺不賠，因為蔡英文硬扛著她進監院，可是要付出可能提前跛鴨的代價，綠委埋單的程度，決定了她跛鴨的速度，蔡英文對於被黨內逼宮的經驗並不陌生，對於反對黃健庭的聲音，她說有「完整掌握了解」，但陳菊不適合出掌監院的理由恐怕要十倍、百倍於黃健庭，但她對陳菊被調查、糾正、彈劾的長串紀錄竟絲毫無感，寧非怪事？

黃健庭 陳菊 監察院

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提名記者會還沒開，監察院長、副院長和監委的被提名人就已經有兩人退出提名，而且是在幾乎藍綠一片罵聲下退出，這可說是蔡英文總統甚至整個民進黨完全執政4年多來，在人事安排上的最大挫敗。在黃健庭、陳伸賢相繼退出後，蔡英文會補提什麼樣的人，或者是不是會「通盤檢討」監院提名人事案，可觀察這次失敗的提名，蔡總統原本葫蘆裡賣的是甚麼藥。

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