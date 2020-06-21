小英面見高中生 承諾打破城鄉差距

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
蔡英文21日與高中生座談，會中承諾會加強學生國際參與、強化國內英語環境，並透過推廣遠距教學改善城鄉、教育落差。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
蔡英文21日與高中生座談，會中承諾會加強學生國際參與、強化國內英語環境，並透過推廣遠距教學改善城鄉、教育落差。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「政府會用科技改善教育不平等，並增加更多雙語環境！」總統蔡英文21日與高中生對談，面對教育不平等問題，她承諾會給予更多資源，讓更多偏鄉同學可以遠距學習，不受城鄉差距限制。她也以自己不顧家裡意見而參政做例子，鼓勵學生自主學習，扛起更多社會責任。

承諾僑生留台發展

對談中，來自莊敬高職的緬甸僑生分享在台灣求學的過程，他們提案希望蔡英文讓僑生未來可以在台灣工作、申請創業補助。蔡英文稱讚他們非常勇敢，跨越語言與文化的障礙來台灣學習，願意嘗試完全不同文化背景的環境。小英也說，新的《經濟移民法》通過以後，可以讓年輕人讀書工作，並留下來發展生涯，待遇會跟台灣年輕人一樣。

台北美國學校的學生代表則希望蔡英文可以增加高中生出國參加競賽的機會，許多國際競賽有助提升台灣學生視野，像是生物競賽、寫程式大賽等對於日後的職涯也很有幫助。蔡英文說，這是已經在做的事情，她承諾會請教育部與外交部合作，加強這方面的資訊宣傳，小英並鼓勵學生勇於自我學習，擺脫傳統教科書的內容。

達成2030雙語國家

「我並沒有說服我的父母，而是我用自己的表現證明自己。」面對學生問到當初為何沒聽父母的話而跑來參政，小英也希望學生們多自我嘗試學習不同的事物，感受國際的氛圍，觀察其他國家的人如何面對挑戰。清水高中的學生則直接以釣魚台、太平島的例子，問小英要如何彰顯台灣的主權？小英回答時也先笑說，這幾位學生問到台灣面對最艱困的挑戰。

但隨後小英正色表示，現在最重要的是堅定國民集體意志，台灣是我們很驕傲的國家，在民主原則下保護國家不受疫情侵害，國民團結力量展現給全世界看，在大家團結、意志堅定下，讓世界將目光轉向台灣，將所有東西展現給全世界，隨時把自己鍛鍊好，讓世界看到最好的台灣。有學生希望小英加強國內英語環境建置，讓學英文更生活化，小英回應，她在就職演說中已提到「2030雙語國家」的目標。

讓學生更多參與

學生們問小英的問題五花八門。麗山高中的代表希望增加學校國際交流補助，並設置平台讓交流學校資訊明瞭，讓台灣學校減少到處尋找的成本。他們還希望設置影音平台，透過專責單位分門別類管理，以科技、藝術、文化等面向吸引外國人，蔡英文也當場要求教育部將相關方案帶回去討論，「如果需要的話，教育部也可以請這些學生來幫忙。」

鳳新高中的代表希望蔡英文可以增加學生參與校務會議的比例，讓學生也有參與制定校規的權利，蔡英文則表示會請教育部協調；崇光女中的女同學則關心醫療糾紛，會讓許多人才卻步，學醫時不敢去內外科。蔡英文也坦承相關問題相當複雜，需要長時間努力，會從法律面向、或是成立醫生社群的方向，讓醫生也有犯錯的空間。

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蔡英文 教育部

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