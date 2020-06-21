影／小明歸家無期！徐國勇致歉 陳時中也道歉了
新冠肺炎疫情未歇，部分新住民之子（小明）無法返台，內政部長徐國勇今向代表政府向新住民致歉，盼他們諒解；衛福部長陳時中今在日月潭受訪表示，為防疫不得已，難免會讓有些人受傷，他們也感到抱歉。
徐國勇今至台東出席由移民署舉辦的「新移民五彩繩慶端午」活動，針對不少新住民及新二代無法返台，其中涵蓋在中國大陸的「小明們」，徐代表政府向他們致歉，並表示，「為了防疫，為了大家好，有些人必須要做一些犧牲」。
陳時中今同樣下鄉到南投縣視察疫後地方長照服務現況，以及日月潭、國姓糯米橋等風景區防疫觀光現況，對於徐國勇向新住民及小明們致歉，陳時中也表達歉意，但也說明是限制他們返台是「不得已的措施」。
陳時中表示，在防疫之中，為了防止疫情，有很多不得已的措施，會讓有些人受到傷害，他們也感到很抱歉；不過，他們也盡快把相關的措施做得更完善，這是未來努力的目標。
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