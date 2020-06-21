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中選會動輒喊告侮辱公署 藍委：格格不入早該廢了

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委李貴敏表示，行政機關理應「依法行政」，自然不得違法箝制人民的言論自由，更不得以早應刪除的威權時期刑法與刑責脅迫人民，迴避民眾的評論與指教。圖／取自李貴敏臉書
國民黨立委李貴敏表示，行政機關理應「依法行政」，自然不得違法箝制人民的言論自由，更不得以早應刪除的威權時期刑法與刑責脅迫人民，迴避民眾的評論與指教。圖／取自李貴敏臉書

中選會近日積極發布新聞稿闢謠，不過，國民黨立委李貴敏表示，中選會屢屢祭出「侮辱公署罪」打壓批評選務不公正的民眾，看著中選會的義正詞嚴，只讓人頗有不知今夕是何夕的違和感。

李貴敏今在臉書指出，「刑法」第140條、第141條「侮辱公署罪」是民國20幾年訓政時期所制定。當時「公署」，（也就是「衙門」）高高在上，與現今以人民為主、為民服務的民主體制，格格不入，早就該廢了。

李貴敏說，許多立委，甚至現任總統府副秘書長李俊俋，均曾提案修正或刪除，中選會居然還拿這種壓箱底的落後法條來箝制言論自由？尤其，言論自由是人民的基本權利，此有「憲法」明文規定為據，歐美國家亦同。

李貴敏說，行政機關理應「依法行政」，自然不得違法箝制人民的言論自由，更不得以早應刪除的威權時期刑法與刑責脅迫人民，迴避民眾的評論與指教。就連「公民與政治權利國際公約」都明定，「人人有保持意見不受干擾之權利」、「人人有發表自由之權利」。可見，中選會對民間不滿政府的政治性言論，以不合時宜的「侮辱公署罪」繩之，顯與憲法保障人民言論自由規定相左。

李貴敏也說，殊不見2012年，前立委周倪安等人曾因「特偵豬」事件被訴侮辱公署，最後仍經法院認定其言論是針對可受公評的國家議題發表言論，應受言論自由保障。中選會對相關案件及判決應知之甚詳，卻仍祭出侮辱公署罪，豈不是民主倒退嚕？

她表示，政府機關及公務員在執法之過程、手段或過程，本是可受公評之事。政府理應對各類批評寬容對待，予以最低之限制，才能真正落實保障「言論自由」之基本人權，「尤其中選會資源龐大，又有眾多自清說明機會，卻無視民主制度與人權，意圖以刑法、刑責、約談、裁罰、移送檢警調查等手法恫嚇人民，無疑是在製造寒蟬效應、風聲鶴唳，以杜悠悠之口，如此作為實難以苟同！試問，台灣如果連意見表達都要入罪，難不成重回戒嚴了嗎？」

中選會 國民黨

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