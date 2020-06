醫病糾紛讓醫學生選皮膚科 蔡英文：立法分散責任

蔡英文總統今天參加「今周刊」舉辦的活動與高中生對談。稍早在問答時間時,一位崇光女中許同學問到,常在社會新聞中看到醫生與病人家屬發生糾紛,導致現在很多有志學醫的學生想去皮膚科或整形科,政府有什麼保證能讓台灣的人才不要害怕,好好走這條路?

蔡總統回應,醫病關係是具高度挑戰性的問題,她過去執政四年,對於醫病關係相關法律的討論非常多,一步一步用立法來釐清。她說,不希望受到長期訓練的醫師,因為一個事件,在往後生涯發展中有很大的障礙,這個問題不僅是責任要歸誰。

蔡總統反問,即便有疏失,但是不是醫生就要開始負債,用薪水賠償付這個錢?她說,沒有人不犯錯,醫生也會犯錯,因此應該要有「醫師互助系統」,當有人犯錯時,大家一起來幫忙,甚至政府應該拿出資源,大家共同承擔起這個責任。

蔡總統說,現在比較困難的是,若醫師有重大疏失,犯了不應該犯的錯。她希望透過「商業保險機制」或創一個社會保險,補償這些問題,政府政策希望學醫的年輕人勇敢去挑戰醫療體系很需要的科別,皮膚科跟美容科風險比較少,報酬也不錯,但希望用立法把責任分散,讓年輕醫生負擔的風險降到最低。

【中央社/台北21日電】

蔡總統見高中生:要讓年輕世代有發揮機會與空間

總統蔡英文今天與高中生座談時強調,執政團隊最重要的是讓年輕世代有發揮機會,給年輕世代更多空間,開始積極做決定,學習、生活與未來的生涯,「都由你們自己來做自己的決策者」。

蔡總統今天出席今周刊主辦的小英總統與高中生面對面論壇。

蔡總統致詞提到,這是她第5次來這裡(參加活動),總覺得今天比較不熱鬧一點,大概是大家都戴了口罩;她很感謝大家很用力在歡呼,但即便是很用力歡呼還是單薄了一點,但沒關係,這就是大家共同面對的挑戰,也就是這次疫情。

她說,台灣面對疫情的挑戰,到現在處理得都很好,很多國家也認為台灣已經成功樹立典範,尤其是民主國家可以有效防止疫情擴散,甚至讓人民生活不會受到太大干擾;相信經過這次超前部署、全民配合、善用科技力量,世界上很多人在討論台灣防疫時,也看到一個離中國這麼近的國家如何面對疫情挑戰。

蔡總統指出,不只台灣自己的疫情處理得很好,台灣也對其他需要協助的國家提供協助,她以前常講Taiwan Can Help,已經講了好幾年,這次世界都聽到了Taiwan Can Help;而且,不只Taiwan Can Help,現在Taiwan Is Helping,當有個世界重大的事情發生,台灣適時展現能力,展現出願意與世界在一起的心意,讓世界都看到。

她說,讓台灣展現能力的機會一定會再來,要讓自己準備好,下次機會來的時候,世界上的人都想聽聽台灣人說什麼、做什麼;在面對挑戰時,台灣的社會制度、民主機制,是否能讓大家共同團結、一起面對。

她強調,民主國家不僅能面對一波又一波挑戰,民主國家還可以面對挑戰,並且保有民主價值,這就是台灣要告訴全世界最重要的訊息。

蔡總統表示,大家共同一起創造奇蹟、成績,在很多困難情況下,能夠繼續生存下來,而且生存得有自信,也就是台灣與全世界的人在一起,告訴他們台灣存在的意義與台灣存在的價值。

蔡總統也對年輕學子們說,未來就是你們接棒,準備接棒的你們,若是做為國家決策者,或是要去執行決策的人、國家重要的中堅份子時,要如何決策,會做什麼事情,讓國家的力量更顯現出來,她看到學生們各式各樣的提案,也看到創意與活力。

蔡總統認為,她們這一代、尤其是執政團隊要做的事,就是把台灣做得更好,把社會基礎打得更穩,讓民主更鞏固,讓國家經濟體質更好,最重要的是,讓年輕世代有發揮的機會。

她希望,能給年輕世代更多空間,讓年輕世代開始積極做決定,學習、生活、未來的生涯,自己來做自己的決策者。

另外,蔡總統提到,前幾天她與一群小朋友座談,小朋友問她說,妳的父母曾經不喜歡妳去從政,妳如何說服他們;她的回答是:「我沒有說服,是他們接受了我的決定,也給我空間。」

她對學子們說,將來要把國家交給你們,希望你們開始學習做決定,挑起責任,像18歲的公民權,這是很重要、要共同來做的事;此外,除了18歲公民權,她希望在教育體系、社會層面都留下足夠的空間給各位做決策,能夠主導自己未來的人生。