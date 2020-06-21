醫病糾紛讓醫學生選皮膚科 蔡英文：立法分散責任

蔡英文總統今天參加「今周刊」舉辦的活動與高中生對談。稍早在問答時間時，一位崇光女中許同學問到，常在社會新聞中看到醫生與病人家屬發生糾紛，導致現在很多有志學醫的學生想去皮膚科或整形科，政府有什麼保證能讓台灣的人才不要害怕，好好走這條路？

蔡總統回應，醫病關係是具高度挑戰性的問題，她過去執政四年，對於醫病關係相關法律的討論非常多，一步一步用立法來釐清。她說，不希望受到長期訓練的醫師，因為一個事件，在往後生涯發展中有很大的障礙，這個問題不僅是責任要歸誰。

蔡總統反問，即便有疏失，但是不是醫生就要開始負債，用薪水賠償付這個錢？她說，沒有人不犯錯，醫生也會犯錯，因此應該要有「醫師互助系統」，當有人犯錯時，大家一起來幫忙，甚至政府應該拿出資源，大家共同承擔起這個責任。

蔡總統說，現在比較困難的是，若醫師有重大疏失，犯了不應該犯的錯。她希望透過「商業保險機制」或創一個社會保險，補償這些問題，政府政策希望學醫的年輕人勇敢去挑戰醫療體系很需要的科別，皮膚科跟美容科風險比較少，報酬也不錯，但希望用立法把責任分散，讓年輕醫生負擔的風險降到最低。

【中央社／台北21日電】

蔡總統見高中生：要讓年輕世代有發揮機會與空間

總統蔡英文今天與高中生座談時強調，執政團隊最重要的是讓年輕世代有發揮機會，給年輕世代更多空間，開始積極做決定，學習、生活與未來的生涯，「都由你們自己來做自己的決策者」。

蔡總統今天出席今周刊主辦的小英總統與高中生面對面論壇。

蔡總統致詞提到，這是她第5次來這裡（參加活動），總覺得今天比較不熱鬧一點，大概是大家都戴了口罩；她很感謝大家很用力在歡呼，但即便是很用力歡呼還是單薄了一點，但沒關係，這就是大家共同面對的挑戰，也就是這次疫情。

她說，台灣面對疫情的挑戰，到現在處理得都很好，很多國家也認為台灣已經成功樹立典範，尤其是民主國家可以有效防止疫情擴散，甚至讓人民生活不會受到太大干擾；相信經過這次超前部署、全民配合、善用科技力量，世界上很多人在討論台灣防疫時，也看到一個離中國這麼近的國家如何面對疫情挑戰。

蔡總統指出，不只台灣自己的疫情處理得很好，台灣也對其他需要協助的國家提供協助，她以前常講Taiwan Can Help，已經講了好幾年，這次世界都聽到了Taiwan Can Help；而且，不只Taiwan Can Help，現在Taiwan Is Helping，當有個世界重大的事情發生，台灣適時展現能力，展現出願意與世界在一起的心意，讓世界都看到。

她說，讓台灣展現能力的機會一定會再來，要讓自己準備好，下次機會來的時候，世界上的人都想聽聽台灣人說什麼、做什麼；在面對挑戰時，台灣的社會制度、民主機制，是否能讓大家共同團結、一起面對。

她強調，民主國家不僅能面對一波又一波挑戰，民主國家還可以面對挑戰，並且保有民主價值，這就是台灣要告訴全世界最重要的訊息。

蔡總統表示，大家共同一起創造奇蹟、成績，在很多困難情況下，能夠繼續生存下來，而且生存得有自信，也就是台灣與全世界的人在一起，告訴他們台灣存在的意義與台灣存在的價值。

蔡總統也對年輕學子們說，未來就是你們接棒，準備接棒的你們，若是做為國家決策者，或是要去執行決策的人、國家重要的中堅份子時，要如何決策，會做什麼事情，讓國家的力量更顯現出來，她看到學生們各式各樣的提案，也看到創意與活力。

蔡總統認為，她們這一代、尤其是執政團隊要做的事，就是把台灣做得更好，把社會基礎打得更穩，讓民主更鞏固，讓國家經濟體質更好，最重要的是，讓年輕世代有發揮的機會。

她希望，能給年輕世代更多空間，讓年輕世代開始積極做決定，學習、生活、未來的生涯，自己來做自己的決策者。

另外，蔡總統提到，前幾天她與一群小朋友座談，小朋友問她說，妳的父母曾經不喜歡妳去從政，妳如何說服他們；她的回答是：「我沒有說服，是他們接受了我的決定，也給我空間。」

她對學子們說，將來要把國家交給你們，希望你們開始學習做決定，挑起責任，像18歲的公民權，這是很重要、要共同來做的事；此外，除了18歲公民權，她希望在教育體系、社會層面都留下足夠的空間給各位做決策，能夠主導自己未來的人生。