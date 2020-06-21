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朱立倫前進蘭嶼 贈當地長者敬老眼鏡
「銀光未來創新協會」創辦人、新北市前市長朱立倫，今天下午在台東縣長饒慶鈴陪同下，前往台東蘭嶼蘭恩基金會捐贈敬老眼鏡（老花眼鏡）。朱與饒入境隨俗，不僅穿蘭嶼雅美（達悟）族傳統服飾，也下場跟著族人跳傳統舞蹈。
朱立倫過去擔任新北市、桃園縣長共16年的時間當中，服務很多在都會區的蘭嶼鄉親，這次來到蘭嶼格外親切，2年前他在新北市推動免費提供老花眼鏡服務廣受好評，目前合作超過200多家眼鏡行，讓65歲以上的長者免費配眼鏡。
他說，畢竟台東不同於都會區，能有便利的眼鏡行配帶眼鏡，今天帶著協會團隊和驗光師到蘭嶼服務，未來，也將在台東各個角落服務老人家。
饒慶鈴說，在1個月前朱立倫就和她聯繫，要到蘭嶼服務老人家，而安排的時間上，剛好蘭嶼適逢小米祭，很多老人家沒有時間到台東配眼鏡，今天就把人帶到蘭嶼，本來65歲免費配眼鏡，她加碼降為55歲就能配眼鏡。
「蘭嶼四面環海，長年出海捕魚眼睛容易受傷害。」蘭嶼顏姓鄉民說，海面反射陽光非常刺眼，沒有配戴太陽眼鏡，眼睛很快就受損，要到台東又不方便，難得有這機會可以檢查眼睛，還可以配適合的老花眼鏡，真的很好。
據了解，朱於107年創辦銀光未來創新協會，純粹募集民間愛心，加上公益眼鏡行、驗光師公會、眼醫師公會的努力，與新北、宜蘭、雲林、台東4縣市政府合作，免費讓65歲以上的長者獲專業驗光及老花眼鏡。
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