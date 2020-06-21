快訊

世紀天文奇景日環食1450初虧 台東池上千人讚嘆

日職／手感好燙！陽岱鋼雙安 巨人橫掃阪神

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫前進蘭嶼 贈當地長者敬老眼鏡

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東縣即時報導
「銀光未來創新協會」創辦人、前新北市長朱立倫（左），今天下午前往台東蘭嶼蘭恩基金會捐贈敬老眼鏡，並關心老人家眼睛檢驗情形。記者尤聰光／翻攝
「銀光未來創新協會」創辦人、前新北市長朱立倫（左），今天下午前往台東蘭嶼蘭恩基金會捐贈敬老眼鏡，並關心老人家眼睛檢驗情形。記者尤聰光／翻攝

「銀光未來創新協會」創辦人、新北市前市長朱立倫，今天下午在台東縣長饒慶鈴陪同下，前往台東蘭嶼蘭恩基金會捐贈敬老眼鏡（老花眼鏡）。朱與饒入境隨俗，不僅穿蘭嶼雅美（達悟）族傳統服飾，也下場跟著族人跳傳統舞蹈。

朱立倫過去擔任新北市、桃園縣長共16年的時間當中，服務很多在都會區的蘭嶼鄉親，這次來到蘭嶼格外親切，2年前他在新北市推動免費提供老花眼鏡服務廣受好評，目前合作超過200多家眼鏡行，讓65歲以上的長者免費配眼鏡。

他說，畢竟台東不同於都會區，能有便利的眼鏡行配帶眼鏡，今天帶著協會團隊和驗光師到蘭嶼服務，未來，也將在台東各個角落服務老人家。

饒慶鈴說，在1個月前朱立倫就和她聯繫，要到蘭嶼服務老人家，而安排的時間上，剛好蘭嶼適逢小米祭，很多老人家沒有時間到台東配眼鏡，今天就把人帶到蘭嶼，本來65歲免費配眼鏡，她加碼降為55歲就能配眼鏡。

「蘭嶼四面環海，長年出海捕魚眼睛容易受傷害。」蘭嶼顏姓鄉民說，海面反射陽光非常刺眼，沒有配戴太陽眼鏡，眼睛很快就受損，要到台東又不方便，難得有這機會可以檢查眼睛，還可以配適合的老花眼鏡，真的很好。

據了解，朱於107年創辦銀光未來創新協會，純粹募集民間愛心，加上公益眼鏡行、驗光師公會、眼醫師公會的努力，與新北、宜蘭、雲林、台東4縣市政府合作，免費讓65歲以上的長者獲專業驗光及老花眼鏡。

前新北市長朱立倫（左）與台東縣長饒慶鈴（右）入境隨俗，不僅穿蘭嶼雅美（達悟）族傳統服飾，也下場跟著族人跳傳統舞蹈。記者尤聰光／翻攝
前新北市長朱立倫（左）與台東縣長饒慶鈴（右）入境隨俗，不僅穿蘭嶼雅美（達悟）族傳統服飾，也下場跟著族人跳傳統舞蹈。記者尤聰光／翻攝

蘭嶼 朱立倫

延伸閱讀

將與賴清德2024碰頭？朱立倫：明天在蘭嶼遇到可打招呼

朱立倫：黃健庭是國民黨重要人才 黨應保持良好互動

談補選 朱立倫：民進黨還是民進黨、陳其邁還是陳其邁

國民黨傳防朱聯盟？朱立倫：房租要問房東啊

相關新聞

醫病糾紛讓醫學生選皮膚科 蔡英文：立法分散責任

蔡英文總統今天參加「今周刊」舉辦的活動與高中生對談。稍早在問答時間時，一位崇光女中許同學問到，常在社會新聞中看到醫生與病...

罷免黃捷發起人呼籲 藍營不要參加行動

新北市議員葉元之日前直播時，有「罷免高雄市議員黃捷」社團的發起人call in，不希望藍營人士參與罷免黃捷行動，還說罷黃...

朱立倫前進蘭嶼 贈當地長者敬老眼鏡

「銀光未來創新協會」創辦人、新北市前市長朱立倫，今天下午在台東縣長饒慶鈴陪同下，前往台東蘭嶼蘭恩基金會捐贈敬老眼鏡（老花...

藍營兩岸新論述 蕭旭岑：勿將優勢價值丟掉

國民黨日前公布兩岸新論述，但遭質疑論述跟著民進黨走，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，國民黨應珍視過去自己的價值，需穩住...

蕭美琴今離開花蓮出任駐美代表 民眾車站惜別

前花蓮縣立委、國安會諮詢委員蕭美琴由總統蔡英文任命擔任駐美代表，是台灣史上首位女性駐美代表，今天是她遠行到美國的日子，約...

沈榮津升任副閣揆 口罩國家隊送特殊款口罩誌謝

沈榮津因組建口罩國家隊有功等戰績，自經濟部長升任為行政院副院長。經濟部今（21）日指出，沈榮津「歐吉桑」雖然要離開經濟部...

立院何時開臨會 柯建銘：22、23日後會比較清楚

因監委提名咨文尚未送進立法院，何時召開臨時會，目前尚未定案。民進黨團總召柯建銘今天說，明後天會比較清楚，書記長鍾佳濱則說...

影／吳怡農來同框！陳其邁：農農比較帥但客群不同

人氣超旺的吳怡農今天出席邁粉見面會，引起「農婦」們尖叫！陳其邁表示，雖然農農比較帥，但「客群」不同，未來會請吳怡農擔任競...

影／昔唱「紅豆」凸槌 陳其邁雪恥：選上市長就出唱片

高雄市長補選參選人陳其邁2018年在咖啡會演唱「紅豆」，自覺唱得很抱歉，對鄉親的耳朵一直很不好意思。今天特別在駁二舉行邁...

展柔軟身段與活力 綠民代觀察：陳其邁2.0更接地氣

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁啟動選戰模式後，連3天拂曉掃市場拜票，今天穿藍襯衫，牛仔褲後口袋塞一條毛巾，到鳳山區鳳農市...

影／與陳時中較勁宣傳日環食？柯文哲：嘉義行程早定了

台北市長柯文哲今到嘉義市交流並觀看日環食，媒體問到是否跟藍營首長走得比較近？柯文哲說，前幾天屏東縣長潘孟安也有來，這次行...

將與賴清德2024碰頭？朱立倫：明天在蘭嶼遇到可打招呼

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會上表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，傳出引發前總統馬英九、前主席吳敦...

熱門新聞

206旅役男退伍前夕陳屍寢室 國軍回應了

黃健庭婉謝提名 總統府：蔡總統尊重黃前縣長的決定

國際疫情急速竄升是因新冠病毒變強？國內專家這樣分析

新聞眼／黃、陳拆彈 啟動另一場政治風暴？

黃健庭退監院副院長提名 國民黨：原則上不繼續考紀處分

怨民進黨高層放任同志攻擊 黃健庭決定退出監委提名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。