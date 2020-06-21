罷免黃捷發起人呼籲 藍營不要參加行動

新北市議員葉元之日前直播時，有「罷免高雄市議員黃捷」社團的發起人call in，不希望藍營人士參與罷免黃捷行動，還說罷黃社團不是藍營的側翼組織。葉元之表示，藍營不應該衝第一線，否則讓中間選民認為是藍綠惡鬥。

葉元之說，罷免黃捷藍營不宜過於介入，應該複製性的罷免，就像是綠營罷免韓國瑜一樣，一開始由民間推動，藍營從中協助，等到水到渠成時再動員號召。

該名罷黃發起人在直播中，稱自己家庭與許多政治人物接觸，但不希望國民黨去參加罷免黃捷，社團也不希望和藍營合作，且活動定位純粹是民間發起、不募款，罷黃社團也不是藍營的側翼組織，創社團也不需要韓國瑜同意。

發起人提到，罷黃第二階段連署需要到2萬9000份，但希望能衝到3萬5到4萬份，怕有些不合格申請書被剔除，也希望能衝高人數，目前他們連署的份數大概2萬份出頭。

發起人也說，現在臉書罷黃社團規模、名氣逐漸做起來，疑似有其他社團開始假冒罷免黃捷，目的在騙取民眾資料，也希望大家小心。