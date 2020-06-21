蕭美琴今離開花蓮出任駐美代表 民眾車站惜別

前花蓮縣立委、國安會諮詢委員蕭美琴由總統蔡英文任命擔任駐美代表，是台灣史上首位女性駐美代表，今天是她遠行到美國的日子，約有百名民眾到車站送行道別，並舉著「花蓮是美琴永遠的家」、「美琴展翅高飛」等牌子，祝福蕭美琴一路順風。蕭也在臉書上PO出照片，表示原本想要低調離開花蓮，感謝好友來送行。

蕭美琴在臉書上PO文，表示如同十年來的通勤人生，比較想要低調的離開，事與願違，車站來了好多好友送行。很抱歉這段時間忙翻了，回到花蓮打包物品裝箱搬家也是匆匆忙忙、一天當好幾天用，無法一一跟好友們見面道別。謝謝各位的好意，大熱天到車站等待，因趕上車也無法一一拍照謝謝大家。雖然無法再面對面，「但56485的溫暖與祝福會在最困難的時候與我同行」。