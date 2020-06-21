快訊

北韓陸續派軍隊至邊界非軍事區 5人一組手持鏟子和鐮刀

風箏線割喉！行經桃園龍岡大操場旁 機車騎士狠摔

影／吳怡農來同框！陳其邁：農農比較帥但客群不同

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
陳其邁（左）邀請吳怡農（右）擔任競選顧問，負責擬定高雄市的國際外交與青年政策。記者徐如宜／攝影
陳其邁（左）邀請吳怡農（右）擔任競選顧問，負責擬定高雄市的國際外交與青年政策。記者徐如宜／攝影

人氣超旺的吳怡農今天出席邁粉見面會，引起「農婦」們尖叫！陳其邁表示，雖然農農比較帥，但「客群」不同，未來會請吳怡農擔任競選顧問，負責國際外交與青年政策。

曾參選北巿立委落敗的吳怡農今天與陳其邁「同框」，陳開玩笑說，要請吳怡農擔任他的「農會」總幹事，推銷農業政策！他推崇吳怡農在民進黨內、行政院、國安會裡的政策論述能力都極佳，在民進黨在推動國防改革和外交事務，都是最好的幫手。曾聽蘇院長提到怡農，對很多事物都有獨到見解。

對於吳怡農是否將會是未來的競選團隊之一？陳其邁表示，怡農是非常好的朋友，「雖然比我帥，不過客群不同。開玩笑啦！」吳過去在民進黨，尤其過去在國安會、行政院都有非常豐富的經驗，也是過去在行政院和國安會非常仰賴的政策幕僚，專長在政策的部分。

陳其邁說，這次特別請吳怡農來幫高雄市，規畫城市外交、國際接軌，以及青年政策。已邀請吳擔任競選總部顧問，會負責國際事務與青年政策，參與整個政策制定，為高雄規畫出更好的方向。

陳其邁（中）邀請吳怡農（左）擔任競選顧問，負責擬定高雄市的國際外交與青年政策。記者徐如宜／攝影
陳其邁（中）邀請吳怡農（左）擔任競選顧問，負責擬定高雄市的國際外交與青年政策。記者徐如宜／攝影
吳怡農到高雄駁二出席邁粉見面會，未來會擔任陳其邁競選顧問，負責國際外交與青年政策。記者徐如宜／攝影
吳怡農到高雄駁二出席邁粉見面會，未來會擔任陳其邁競選顧問，負責國際外交與青年政策。記者徐如宜／攝影

吳怡農 國安會 陳其邁

延伸閱讀

影／昔唱「紅豆」凸槌 陳其邁雪恥：選上市長就出唱片

展柔軟身段與活力 綠民代觀察：陳其邁2.0更接地氣

高雄市長補選 藍表態參選爆炸 綠拉攏年輕人

陳其邁21日偕吳怡農見邁粉 拉近與年輕人距離

相關新聞

影／昔唱「紅豆」凸槌 陳其邁雪恥：選上市長就出唱片

高雄市長補選參選人陳其邁2018年在咖啡會演唱「紅豆」，自覺唱得很抱歉，對鄉親的耳朵一直很不好意思。今天特別在駁二舉行邁...

影／與陳時中較勁宣傳日環食？柯文哲：嘉義行程早定了

台北市長柯文哲今到嘉義市交流並觀看日環食，媒體問到是否跟藍營首長走得比較近？柯文哲說，前幾天屏東縣長潘孟安也有來，這次行...

影／吳怡農來同框！陳其邁：農農比較帥但客群不同

人氣超旺的吳怡農今天出席邁粉見面會，引起「農婦」們尖叫！陳其邁表示，雖然農農比較帥，但「客群」不同，未來會請吳怡農擔任競...

展柔軟身段與活力 綠民代觀察：陳其邁2.0更接地氣

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁啟動選戰模式後，連3天拂曉掃市場拜票，今天穿藍襯衫，牛仔褲後口袋塞一條毛巾，到鳳山區鳳農市...

將與賴清德2024碰頭？朱立倫：明天在蘭嶼遇到可打招呼

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會上表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，傳出引發前總統馬英九、前主席吳敦...

徐國勇交付偏鄉警任務 做好「三倍券」維安！

內政部長徐國勇昨天台東行程前往南迴金峰鄉金鋒分駐所關懷員警，他除了表示總統蔡英文關心員警照護，以及政府將投入逾30億推動...

質疑陳菊就會挨告 藍委：官很大 不能評論

高雄市前市長陳菊因涉入監察院仍調查中的慶富獵雷艦案、高雄氣爆案善款帳目不清等案件，被質疑不適合出任監察院長，陳菊辦公室與...

孫大千提五大事證 批蔡英文酬庸陳菊任監察院長

蔡英文總統將提名總統府前秘書長、高雄市前市長陳菊為監察院長，前立委孫大千在臉書批評，蔡英文把監察院長的職位，作為政治籌庸...

【重磅快評】蔡英文拿817萬票就能「重蹈覆轍」了嗎

從689萬票激增到817萬票，蔡英文的權力卻一點沒有長進，多出的120幾萬票，竟然沒能讓她的同志生出多少敬畏，上一任她被...

王美花掌經部 拚紓困振興

原任經濟部長沈榮津昨（20）日上任行政院副院長，新任經濟部長王美花昨天同日走馬上任。王美花首要任務是紓困振興工作，同時肩...

政務次長 鎖定國貿人才

王美花升任經濟部長後，出缺的政務次長職務。外傳貿易局長陳正祺為適任人選之一，王美花昨（20）日表示，會慎重考慮後提出人選...

時力爆上百人頭黨員

時代力量派系之爭再起。近來傳出時力黨中央查獲上百人頭黨員，知情人士表示，此次人頭黨員風波，和明年一月將舉行決策委員的選舉...

熱門新聞

「在意名聲勝過任何位子」 黃健庭正式婉謝總統提名

206旅役男退伍前夕陳屍寢室 國軍回應了

補充兵猝死 同袍爆料軍中文化：長官出現時才擺擺樣子

黃健庭婉謝提名 總統府：蔡總統尊重黃前縣長的決定

國際疫情急速竄升是因新冠病毒變強？國內專家這樣分析

北京新冠肺炎相似台灣病毒株 莊人祥：不是台灣傳過去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。