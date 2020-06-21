影／吳怡農來同框！陳其邁：農農比較帥但客群不同

人氣超旺的吳怡農今天出席邁粉見面會，引起「農婦」們尖叫！陳其邁表示，雖然農農比較帥，但「客群」不同，未來會請吳怡農擔任競選顧問，負責國際外交與青年政策。

曾參選北巿立委落敗的吳怡農今天與陳其邁「同框」，陳開玩笑說，要請吳怡農擔任他的「農會」總幹事，推銷農業政策！他推崇吳怡農在民進黨內、行政院、國安會裡的政策論述能力都極佳，在民進黨在推動國防改革和外交事務，都是最好的幫手。曾聽蘇院長提到怡農，對很多事物都有獨到見解。

對於吳怡農是否將會是未來的競選團隊之一？陳其邁表示，怡農是非常好的朋友，「雖然比我帥，不過客群不同。開玩笑啦！」吳過去在民進黨，尤其過去在國安會、行政院都有非常豐富的經驗，也是過去在行政院和國安會非常仰賴的政策幕僚，專長在政策的部分。