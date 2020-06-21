影／昔唱「紅豆」凸槌 陳其邁雪恥：選上市長就出唱片

高雄市長補選參選人陳其邁2018年在咖啡會演唱「紅豆」，自覺唱得很抱歉，對鄉親的耳朵一直很不好意思。今天特別在駁二舉行邁粉見面會，與吳怡農、廖泰翔、李昆澤、趙天麟臨時組「高雄五月天」，再次挑戰「紅豆」，台下聽眾起鬨：出唱片！邁邁發下豪語，選上市長就出唱片。

陳其邁為何獨鍾情「紅豆」這首歌，2018年選高雄市長的駁二造勢咖啡會上唱得五音不全，讓他耿耿於懷至今？此番市長補選捲土重來，在哪跌倒就在哪爬起。陳表示，是因為自己實在太愛吃紅豆冰了！一年多之後，他已經蛻變成「陳其邁2.0」，練唱許久，江湖傳說歌唱功力也大增，所以要再次挑戰紅豆這首歌。

陳其邁說，今天請了兩位「歌壇大咖」幫忙助陣，民進黨中央黨部網路社群中心主任廖泰翔與民進黨新境界文教基金會副執行長吳怡農，所以很有信心，一定會讓大家耳目一新。

「好緊張啊！」陳其邁雖然苦練多時，一開始還是落了拍。台下群眾很捧場，不管邁邁唱得好不好，還是熱烈鼓掌，高喊：出唱片！出唱片！陳其邁唱到興致處，回說：選上市長就出唱片！

陳其邁連續3天在市場掃街，又是彎腰、又是小跑步，身段放得很低。他表示，貼近土地、接近人民，是候選人應該要做的，他會全力的衝刺。因為高雄是朝思暮想、一生懸命的地方，所以回到家的感覺，真的很好。看到很多老朋友、好朋友、新朋友，都很開心。