展柔軟身段與活力 綠民代觀察：陳其邁2.0更接地氣

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁啟動選戰模式後，連3天拂曉掃市場拜票，今天穿藍襯衫，牛仔褲後口袋塞一條毛巾，到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，前一晚只睡3小時，臉上沒疲態渾身是勁。陪掃街的立委許智傑、市議員陳慧文觀察，陳其邁經過2018年敗選挫折，身段變柔軟，更熱情擁抱群眾，珍惜「補考機會」，拚好感度吸納中間選票，「不只要贏，要贏得漂亮！」

「帥哥、美女早安，陳其邁來向大家問好！」鳳山選區立委許智傑、議員陳慧文與張漢忠陪在一旁，發揮在地優勢，親切地為陳其邁與攤商架橋，陳也主動上前與民眾握手、拍肩、玩自拍，有攤商送大片嫩薑、青蒜、蘿蔔等，帶有「定江山、凍蒜、好彩頭」等寓意，也有人用保麗龍寫「歡迎陳市長」，展現支持。有民眾拿幾年前合影照片要陳其邁簽名，陳有求必應，把握與民眾互動的每個機會。

「市長來來來，我請你喝高級茶！」有攤商正在泡茶，邀請陳其邁等人喝一杯現泡台灣茶，這位攤商要陳其邁等1分鐘茶才能泡好，陳有耐心地等待，還告訴對方「喝了這杯好茶，今天唱歌會更好聽」。有攤商說，陳其邁和之前的印象不大一樣，本人滿好親近，「很會和民眾聊天」。

有豬肉攤商抗拒鏡頭，一度雙手遮臉，陳其邁主動衝上前展現誠意，讓對方態度軟化。陳其邁對攤商、民眾逐一握手請託，若攤商距離隔得較遠，陳其邁就以小跑步節奏衝上前打招呼，要展現熱情、細膩、柔軟一面。

許智傑說，陳其邁這次投入選戰表現比2018年參與市長選舉的作風更年輕、有活力、接地氣，「2.0版陳其邁」讓人耳目一新。

陳慧文表示，雖然藍營參選人尚未出爐，選戰還沒有太多火花，陳其邁把握先行優勢，展現勤奮、親和形象，很多市民都認為，陳其邁更放得開，距離感不見了。陳認為，陳其邁勤跑市場衝陸戰聲量是很接地氣的安排，直接與市民面對面，有助增加好感度。

「不只要贏，更要贏得漂亮！」張漢忠說，補選投票率普票遍不高，這是陳其邁一大挑戰，綠營必須要能刺激支持者熱情，提振投票動能。