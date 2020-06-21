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展柔軟身段與活力 綠民代觀察：陳其邁2.0更接地氣

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
有豬肉攤商因為抗拒鏡頭，一度雙手遮臉，陳其邁主動衝上前展現誠意，讓對方態度軟化。記者王慧瑛／攝影
有豬肉攤商因為抗拒鏡頭，一度雙手遮臉，陳其邁主動衝上前展現誠意，讓對方態度軟化。記者王慧瑛／攝影

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁啟動選戰模式後，連3天拂曉掃市場拜票，今天穿藍襯衫，牛仔褲後口袋塞一條毛巾，到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，前一晚只睡3小時，臉上沒疲態渾身是勁。陪掃街的立委許智傑、市議員陳慧文觀察，陳其邁經過2018年敗選挫折，身段變柔軟，更熱情擁抱群眾，珍惜「補考機會」，拚好感度吸納中間選票，「不只要贏，要贏得漂亮！」

「帥哥、美女早安，陳其邁來向大家問好！」鳳山選區立委許智傑、議員陳慧文與張漢忠陪在一旁，發揮在地優勢，親切地為陳其邁與攤商架橋，陳也主動上前與民眾握手、拍肩、玩自拍，有攤商送大片嫩薑、青蒜、蘿蔔等，帶有「定江山、凍蒜、好彩頭」等寓意，也有人用保麗龍寫「歡迎陳市長」，展現支持。有民眾拿幾年前合影照片要陳其邁簽名，陳有求必應，把握與民眾互動的每個機會。

「市長來來來，我請你喝高級茶！」有攤商正在泡茶，邀請陳其邁等人喝一杯現泡台灣茶，這位攤商要陳其邁等1分鐘茶才能泡好，陳有耐心地等待，還告訴對方「喝了這杯好茶，今天唱歌會更好聽」。有攤商說，陳其邁和之前的印象不大一樣，本人滿好親近，「很會和民眾聊天」。

有豬肉攤商抗拒鏡頭，一度雙手遮臉，陳其邁主動衝上前展現誠意，讓對方態度軟化。陳其邁對攤商、民眾逐一握手請託，若攤商距離隔得較遠，陳其邁就以小跑步節奏衝上前打招呼，要展現熱情、細膩、柔軟一面。

許智傑說，陳其邁這次投入選戰表現比2018年參與市長選舉的作風更年輕、有活力、接地氣，「2.0版陳其邁」讓人耳目一新。

陳慧文表示，雖然藍營參選人尚未出爐，選戰還沒有太多火花，陳其邁把握先行優勢，展現勤奮、親和形象，很多市民都認為，陳其邁更放得開，距離感不見了。陳認為，陳其邁勤跑市場衝陸戰聲量是很接地氣的安排，直接與市民面對面，有助增加好感度。

「不只要贏，更要贏得漂亮！」張漢忠說，補選投票率普票遍不高，這是陳其邁一大挑戰，綠營必須要能刺激支持者熱情，提振投票動能。

陳其邁說，他連幾天只睡3小時，不覺得疲憊，因為高雄是他深愛的故鄉，他也笑說，在行政院這麼高壓環境歷練過後，抗壓性更高了。

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（左四）今天穿藍襯衫，牛仔褲後口袋塞一條毛巾，到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，展現高人氣。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（左四）今天穿藍襯衫，牛仔褲後口袋塞一條毛巾，到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，展現高人氣。記者王慧瑛／攝影
有豬肉攤商因為抗拒鏡頭，一度雙手遮臉，陳其邁主動衝上前展現誠意，讓對方態度軟化。記者王慧瑛／攝影
有豬肉攤商因為抗拒鏡頭，一度雙手遮臉，陳其邁主動衝上前展現誠意，讓對方態度軟化。記者王慧瑛／攝影
剛成為新科爺爺的立委許智傑逗弄小朋友有一套，陳其邁隨後也抱起這位小女娃。記者王慧瑛／攝影
剛成為新科爺爺的立委許智傑逗弄小朋友有一套，陳其邁隨後也抱起這位小女娃。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天一早到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，展現不錯人氣。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天一早到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，展現不錯人氣。記者王慧瑛／攝影
民眾要求自拍合照，陳其邁（中）親切互動，身段柔軟。記者王慧瑛／攝影
民眾要求自拍合照，陳其邁（中）親切互動，身段柔軟。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（後排右二）今天一早到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，展現高人氣。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（後排右二）今天一早到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，展現高人氣。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（左）今天一早到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，展現高人氣。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（左）今天一早到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，展現高人氣。記者王慧瑛／攝影
剛成為新科爺爺的立委許智傑逗弄小朋友有一套，陳其邁隨後也抱起這位小女娃。記者王慧瑛／攝影
剛成為新科爺爺的立委許智傑逗弄小朋友有一套，陳其邁隨後也抱起這位小女娃。記者王慧瑛／攝影
民眾要求合照，陳其邁（右二）親切互動，身段柔軟。記者王慧瑛／攝影
民眾要求合照，陳其邁（右二）親切互動，身段柔軟。記者王慧瑛／攝影
民眾要求自拍合照，陳其邁（右二）親切互動，身段柔軟。記者王慧瑛／攝影
民眾要求自拍合照，陳其邁（右二）親切互動，身段柔軟。記者王慧瑛／攝影
民眾要求自拍合照，陳其邁（左）親切互動，身段柔軟。記者王慧瑛／攝影
民眾要求自拍合照，陳其邁（左）親切互動，身段柔軟。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（左）今天一早到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，展現高人氣。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（左）今天一早到鳳山區鳳農市場和攤商博感情，展現高人氣。記者王慧瑛／攝影
有民眾拿幾年前合影照片要陳其邁（左）簽名，陳有求必應，把握與民眾互動的每個機會。記者王慧瑛／攝影
有民眾拿幾年前合影照片要陳其邁（左）簽名，陳有求必應，把握與民眾互動的每個機會。記者王慧瑛／攝影

陳其邁 許智傑 投票率

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