影／與陳時中較勁宣傳日環食？柯文哲：嘉義行程早定了

台北市長柯文哲今到嘉義市交流並觀看日環食，媒體問到是否跟藍營首長走得比較近？柯文哲說，前幾天屏東縣長潘孟安也有來，這次行程最重要的是來看日環食，一個多月前嘉義市長黃敏惠來找時就已經定了，「在市政的Level，沒有藍綠」。

柯文哲和妻子陳佩琪與台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤等市政團隊，今天第一站先到嘉義市衛生局旁的樂齡健康訓練場參訪，柯文哲、陳佩琪和黃敏惠等人一同與長者跳健康操後，隨即到訓練場餵胡蘿蔔給陪伴長者的馬匹，柯、黃兩人也種下象徵友誼的蘋果樹，希望「雙城平安」。

柯文哲說，這次最重要的目的是來看200年才一次的日環食，黃敏惠來台北市天文館宣傳就有邀約，事實上台北市每年都有2到3個外縣市交流，這次來是配合嘉義市這個活動。

柯文哲笑說，「我要跟黃市長講，我昨天就來了，嘉義市旅館全滿，代表這活動辦得很成功」，黃敏惠也回，「我知道，你昨天還到很多地方，好朋友告訴我的」。

媒體也問到嘉義縣也找衛福部長陳時中來宣傳，雙方是否較勁？柯文哲說，這個行程一個多月前黃市長邀約後就定了。

黃敏惠則說，我們都很自然，嘉義市站在雲嘉南的消費中心，希望能帶動教育發展，一年多來在雲嘉南宣導超過200場，看到大家都很重視，可見當初努力是對的，尤其迎來柯文哲團隊，希望天文不只是一個嘉年華，也有教育意涵。