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將與賴清德2024碰頭？朱立倫：明天在蘭嶼遇到可打招呼

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供
國民黨前主席朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會上表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，傳出引發前總統馬英九、前主席吳敦義的不滿，將不出席江啟臣邀請前黨主席共商改革與高雄補選的餐敘。也曾為國民黨主席的朱立倫上午受訪表示，不管有沒有吃飯，高雄補選大家都會團結全力以赴。

朱立倫表示，國民黨的改革很努力，大家可以多提供一些不同意見，最後再來凝聚共識，這段時間江啟臣很辛苦，大家應多給改革委員會鼓勵。對於馬英九認為九二共識不能拋，朱立倫表示，目前還沒一起聚會，聚會再一起討論。

朱立倫日前成立藍軍大智庫，被解讀有意再選總統。朱立倫說，他去年就已提出，希望不是只是他一個人的想法或倡議，希望藍營或社會專業人士都能提出對台灣更好的意見，將來匯集起來，成為所謂的藍軍大智庫，現在只是將他去年到現在的倡議做整理，希望接下來有更多、更好的意見。

朱立倫明日將赴蘭嶼參加小米豐收祭，有機會碰到副總統賴清德，對媒體詢問兩人也可能在2024大選碰面？朱立倫表示，他很早就安排蘭嶼的行程，聽說賴清德明天也要去參加活動，有遇到大家可以打打招呼。

朱立倫 江啟臣 國民黨

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