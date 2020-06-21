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徐國勇交付偏鄉警任務 做好「三倍券」維安！
內政部長徐國勇昨天台東行程前往南迴金峰鄉金鋒分駐所關懷員警，他除了表示總統蔡英文關心員警照護，以及政府將投入逾30億推動「精進員警執勤安全方案」外，更指示大武警分局務必規劃好振興「三倍券」維安工作。
徐國勇表示，振興三倍券將於7月15日上路，全國有3處偏遠鄉鎮，需要基層派出所協助辦理發放事宜，他第一站就來到大武警分局金峰分駐所，希望繼續發揮防疫使命感，規劃全般三倍券維安工作，讓人民安全消費。
他說，「警用無線電汰換更新專案」，目前已全力推動，進行編列預算整體規劃和分區汰換、啟用；行政院將投入逾30億元經費積極推動「精進員警執勤安全方案」，透過更新、更好的裝備，增購更輕便警棍、拋射式電擊器等，來提升警察的執勤安全。
徐國勇昨天在台東縣警察局長邱文亮陪同下，前往大武警分局金鋒分駐所訪視，他當場出示總統6月18日親撰手諭，並交由邱文亮宣讀，內容主要是蔡英文要求內政部與經濟部商議，研究發展警員夏季制服衣料，且預算無需受到既有預算結構拘束。
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