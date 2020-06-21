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質疑陳菊就會挨告 藍委：官很大 不能評論

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
總統府前秘書長陳菊內定將獲提名監察院長。圖／聯合報系資料照片
總統府前秘書長陳菊內定將獲提名監察院長。圖／聯合報系資料照片

高雄市前市長陳菊因涉入監察院仍調查中的慶富獵雷艦案、高雄氣爆案善款帳目不清等案件，被質疑不適合出任監察院長，陳菊辦公室與以駁斥並揚言採取法律行動。國民黨立委賴士葆質疑，難道在台灣批評民進黨的人就沒有言論自由，就要被法律伺候？

賴士葆在臉書表示，陳菊官大，氣焰凜人，政治人物本是可受公評的，批評陳菊的人常被提告，包括網路鄉民在內，這幾天聯合報的社論評論她後，陳菊辦公室打算提告，難怪綠營的人只會圍剿黃健庭不適任，沒有人敢提高雄氣爆案死了幾十人、傷了幾百人的慘案。

賴士葆表示，聯合報的文中提到氣爆案善款不當使用遭監委提糾正、還有她市長任內高雄銀行四天通過慶富獵雷艦17億元的履約保證金、還有董事會未決議就提供慶富30億元貸款，舉這些數據竟也要被提告，難道在台灣批評民進黨的人就沒有言論自由，就要被法律伺候？

賴士葆說，陳菊官很大，令人畏懼，不能評論，那麼評論她的官員總可以吧？高雄氣爆案副市長吳宏謀請辭後，不久再回去當副市長，一路高升行政院政委兼公共工程會主委，再升台港公司董事長，再升交通部長。

賴士葆說，吳宏謀在普悠瑪事故下台，不久再升中華郵政董事長。而當時氣爆案的工務局長楊明州下台，不久升高雄副秘書長、高雄副市長，現在代理高雄市長。結論就是，「做錯事沒關係，跟對人最重要。」

前立委孫大千也批評，利用監察院長的職位，作為政治籌庸的籌碼。蔡英文將為台灣民主政治立下最醜陋的惡例。

孫大千說，如果一位在馬路上留下5000個天坑的市長、一位能在執政10年後留下一大堆阻塞不通排水箱涵的市長、一位留下3000億債務的市長、一位連使用氣爆善款都可留下這麼多爭點的市長、一位任內讓高雄銀行捅出慶富案這麼大的簍子的市長，可以擔任監察院長。請問監察院以後如何對不適任的政府官員提出彈劾與糾舉？

陳菊 氣爆 賴士葆

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