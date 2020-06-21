孫大千提五大事證 批蔡英文酬庸陳菊任監察院長

蔡英文總統將提名總統府前秘書長、高雄市前市長陳菊為監察院長，前立委孫大千在臉書批評，蔡英文把監察院長的職位，作為政治籌庸的籌碼，將為台灣民主政治立下最醜陋的惡例。

孫大千表示，監察院負責對政府官員的彈劾與糾舉，將不適任的官員儘早從公務體系中淘汰。蔡英文為了掩護陳菊，硬扯人權來作為藉口，這根本是羞辱了台灣人民的智商。

孫大千諷刺，一位在馬路上可以留下5000個天坑，能夠在執政10年後留下一大堆阻塞不通排水箱涵，連使用氣爆善款都可以留下這麼多爭議和疑點，以及在任內讓高雄銀行捅出慶富案這麼大的簍子，更留下3000億元債務的市長能夠擔任監察院長。請問監察院以後要如何對不適任的政府官員提出彈劾與糾舉？