【重磅快評】蔡英文拿817萬票就能「重蹈覆轍」了嗎

從689萬票激增到817萬票，蔡英文的權力卻一點沒有「長進」，多出的120幾萬票，竟然沒能讓她的同志生出多少敬畏，上一任她被迫將原來的司法院正、副院長提名人自己吞下，改提「深層國家」要的人，這次監察院副院黃健庭依舊如此，那些出來喊黃健庭不能勝任的，彷彿覺得小英只是他們的傀儡。

黃健庭自己婉拒了提名，恐怕只是要一個比較漂亮的背影，免得被小英改提名時，更加難堪。他說自己視聲譽勝於職位，但被提名恐怕就會被羞辱，黃健庭是政治世家出身，不必他人提醒就應可預見，這時弄得落荒而逃，自己多少得負點責任。

但話說回來，蔡英文會重蹈覆轍，同樣的錯犯了兩次，卻令人匪夷所思。那一次提名的挫敗，蔡英文應記憶猶新，這次何以慮不及此，偏要提一個黃健庭，被她的同志們拿來當箭靶？

那一次司法院的提名，綠營中人個個爭先，拿了雞毛就當起令箭，將謝文定、林錦芳批得一文不名，將史上第一位女總統弄得難堪不已，恐怕很少人會忘記這次事件。

蔡英文當時猶思如何抵抗那些不把她放在眼裡的勢力，她接見「民間監督大法官人選聯盟」等團體時，大喇喇地就說出了那句名言：「威權時期大家不是都選擇服從嗎？」她的想法大概是：我才剛上任不久，怎地你們都來造反了嗎？

但綠營中人就是吃肉都不留骨頭的，蔡英文私底下說的這句話，竟就被參與這場私會的顏厥安給爆料出去，再被吳子嘉直接點名就是蔡英文所講，搞得她滿臉豆花，不但保不了她的謝文定，還沾了滿身是灰。

謝文定犯了什麼罪？那些個什麼曾任中壢事件、美麗島事件、林宅血案的檢察官，什麼刻意隱瞞「威權履歷」，都不是真正的罪孽，真正的罪孽不過是：「非我族類」。牛驥既然不是同一皁，是鴨子就不該來搶雞吃的糠。

但就不知道什麼緣故，蔡英文彷彿從來沒有搞懂綠營中人的邏輯！這邏輯就是：無論什麼職位，再高再低，都只許給自己人，絕不可以「寧予外人，不給家奴」，這就是綠營的天條，犯了天條，就是皇帝的聖旨，也得造反。

黃健庭是藍營的人，不懂這個猶可憫恕，但蔡英文不可能不懂。這條天條還可以從卡管案那陰沉的過程，領悟得透透貼貼、清清澈澈，管中閔是堂而皇之自己憑實力選上的台大校長，都可以硬是弄了一年不讓他上台，那這一個蔡英文自己就可以決定的名器，竟然賞給一個「外人」，是可忍孰不可忍？

這個令人百思不得其解的行為的答案，只能這麼假設：蔡英文見自己得了破天荒的817萬票，覺得自己真的是武則天坐天了，就想試試她的權力是否真的膨脹到無人敢來捋虎鬚的地步了。不過，她錯了，天條還是天條，真正統治這個國家的，是一個隱身幕後的力量，她只是表面的代表。