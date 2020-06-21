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朱立倫：黃健庭是國民黨重要人才 黨應保持良好互動

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供
國民黨前主席朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供

台東前縣長黃健庭昨天婉拒總統蔡英文提名監察院副院長，國民黨停止考紀處分。國民黨前主席朱立倫上午受訪表示，黃健庭是國民黨重要人才，大家對其正面的想法保持肯定，接下來多與黃健庭保持好的聯繫和互動比較重要。

朱立倫說，雖然在整個過程當中黃健庭遭到民進黨人士羞辱或是社會對他的攻擊，黃健庭也應該要出來辯駁，相信事情過後大家也還是肯定黃健庭在縣政上的表現，對於黃健庭這次正面的想法也應保持肯定，多保持好的聯繫。

媒體詢問這次國民黨中央一開始祭出停權是否過當？朱立倫認為，當然黨中央有黨中央的立場，但接下來多和黃健庭保持一個好的互動比較重要。

朱立倫說，這起事件也看到民進黨的操作相當粗糙，尤其在這個過程中對於黃健庭和新北市前副市長陳伸賢攻擊，到底是兩手手法還是一種惡意操作，都值得大家來觀察。

朱立倫也為辭退提名的陳伸賢抱屈，陳伸賢是專業、認真受到肯定的公務員，不過外界又提11年前他並未受到懲戒的事件，這樣的傷害對他不公平。

黃健庭 朱立倫 國民黨

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