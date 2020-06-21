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婦聯會生存戰 雷倩：釘子抗大象 寸步不讓

聯合報 / 記者陳洛薇／台北報導
婦聯會主委雷倩，用拉法葉案10年追真相的精神，為婦聯會的生存及名譽奮戰。 圖／聯合報系資料照片
婦聯會主委雷倩，用拉法葉案10年追真相的精神，為婦聯會的生存及名譽奮戰。 圖／聯合報系資料照片

面臨即將到來的釋憲生死戰，婦聯會主委雷倩表示，對抗黨產會、內政部和國家機器，婦聯會就像一根釘子對抗大象，釘子可能會被大象一腳踩扁，但也可能戳到大象的痛腳，她堅持寸土必爭、寸步不讓的立場。

婦聯會被民進黨政府盯上清算，雷倩臨危受命扛起重擔，迄今近三年，也展開了漫長的法律抗爭戰，她用當年為父親清白，花十年追拉法葉案追真相的精神，為婦聯會的生存及名譽奮戰。

雷倩接任婦聯會主委後，婦聯會的內部有關民國九十五年以前的會務及帳冊等資料都找不到，因欠缺資料佐證，不利於法律戰。沒想到，一箱「進出口業外匯附勸勞軍捐款協調小組會議紀錄」資料，也證明勞軍捐分配是由國防部主導分配。

這一箱資料重見天日，相當神奇。黨產會當初到婦聯會調閱資料皆無所獲，後來在婦聯會林森南路現址，發現一箱被放在角落無人注意的資料，發現裡面就是七十四次勞軍捐分撥的會議紀錄，資料完整被保存。

黨產會在法院開庭時拿出來當證物，婦聯會才發現，原來遍尋不著的會議紀錄就在眼前，雖不敢置信，但也趕緊將所有資料抄錄回來。

婦聯會表示，黨產會掌握的會議紀錄，完整記載進出口公會勞軍捐款共一七四點一億元，婦聯會分到六十五點一億元，扣除民國七十六至七十七年應收未收款外，實際收到六十二點二億元；婦聯會捐建軍眷舍五萬三千○二十六戶，實際支出九十八點三億元，顯見進出口公會的勞軍捐款，婦聯會全數用於捐建軍眷舍。

「這是一場長期抗戰」雷倩表示，婦聯會不轉型政黨，是因一旦轉政黨，根據政黨法政黨管理辦法，組織運作、資金一切都要受內政部管理，內政部可以在很多細節給婦聯會穿小鞋。婦聯會如果不是有其特殊性，怎麼會被黨產會、內政部、衛福部一路追殺到如此程度。

雷倩表示，轉型政黨或許可讓婦聯會一時保命，這條路看起來好走，走到後面卻是愈來愈窄的路，非常危險。所以婦聯會決定不做政黨，繼續努力轉型公益基金會，同時要讓社會知道這筆財產是要給第三方公益使用。

婦聯會 黨產會 雷倩

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