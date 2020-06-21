「史上最男內閣」 性平會僵局 政院戒慎恐懼處理

新內閣成員因性別比例嚴重失衡，引起行政院性別平等會部分民間性平委員不滿，僵局至今未解，由於民間委員任期只剩十天，但下屆委員名單至今尚未送到院長蘇貞昌辦公室，原可續任的半數委員可能不願續留，政院人士坦言，正戒慎恐懼處理中。

據了解，行政院雖希望安排以茶敘方式讓委員與閣揆蘇貞昌當面談，但性平委期待以更正式的臨時會方式留下紀錄，雙方沒有共識，至今仍由政委羅秉成居中協調盼讓事情落幕。

據了解，民間委員意見分成兩派，一派認為可先與蘇貞昌當面溝通，再作其他考量，但也有委員立場堅定，要政院先答應達成內閣成員女性比例至少要達二至三成的比例目標再談，縱使經濟部長由王美花接任，女內閣成員仍未達成性平委員的期待。

五二○新閣員，四十二位政務官當中僅二位女性，挨批「史上最男內閣」，讓行政院性平委一度醞釀請辭，政院派出性平委員會執秘、政委羅秉成出面協調，來回溝通不下十次至今仍未果，但第四屆十八名民間性平委任期將至，依規定，其中九名因連任兩屆必須調整，但尷尬的是，行政院不只要提出九名新任的性平委名單，續任的九人中，就有反彈劇烈者，導致性平會遲遲無法提出新名單。

根據行政院公布的第四屆性平委員名單，包含王兆慶、何碧珍、郭素珍、陳秀惠、許秀雯、黃淑英、黃煥榮、賴曉芬、劉毓秀等九人都因已擔任兩屆委員不得再任，其他可續任的為余秀芷、伍維婷、黃淑玲、黃怡翎、方念萱、李安妮、卓春英、林春鳳、郭玲惠等九人。

性平委之一的許秀雯表示，這屆委員任期將至，確實面臨無職可辭情形，但仍希望在抗議內閣性別比例的過程留下成果，將台灣的性平往前推，例如性平會的臨時會召開權除行政院長之外，應納入委員連署，讓制度更完善。政院人士證實，因性平委請辭風波，下屆名單正戒慎恐懼處理，避免能續任的性平委員也不願意留下。