外館努力推經貿 今年第1季招商引資較去年同期成長40%

外交部今天表示，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，實體經貿交流大幅受限，因應國際情勢的挑戰，外交部協同經濟部及各主要公協會等共同努力，今年第1季招商引資比去年同期成長40%；我國本季GDP仍呈現正成長，表現相較其他國家穩健。

外交部發布新聞稿，表示在第1季工作中，駐外館處依循我國重大政策方向積極推動各項經貿交流與合作，強化與理念相近國家的經貿關係，並掌握後疫情時代的國際經濟發展趨勢，以爭取我國最大利益。

外交部表示，在招商引資方面，第1季協助外國對我投資金額達3.5億美元，較去年同期2.5億美元成長40%，凸顯外資對我經濟前景及投資環境的信心，其中駐日本代表處促成對我投資商機達千萬美元以上。另外，外商對我採購商機達2.3億美元，較去年同期的1.1億美元成長109%，其中駐馬來西亞、越南及土耳其等代表處、駐亞特蘭大及杜拜等辦事處均促成對我採購達千萬美元以上。

在新南向政策方面，外交部表示，我國與新南向國家本季貿易總額為 273.7億美元，較去年同期260.9億美元成長約5%。駐外館處除積極協助台商擴大海外投資布局外，也持續推動我國與新南向國家的各項經貿合作，包括協助我廠商取得5件工程標案，總得標金額約為新台幣4900萬元，並落實台印尼及台越農業示範區、台菲洋菇生產示範農場等，以共創互贏互利。

外交部表示，在經貿合作方面，駐外館處以我國重要產業為主軸推動與國際交流及合作，包含資通訊、生技醫療及綠能產業等，把握疫情帶動的數位經濟發展趨勢與商機。這次疫情凸顯我國運用創新科技成功防疫，並快速重整及調配防疫物資、醫療設備產能，為我醫材拓展全球採購商機、開拓更多國際合作契機，如駐外館處協助我國與美國、捷克等展開防疫討論與合作。

外交部表示，駐美國代表處、駐亞特蘭大、波士頓、芝加哥、丹佛、西雅圖及邁阿密辦事處促成當地中央或地方議會通過共16件友我經貿決議案，其中包含「台北法案」，肯定台美經貿關係的重要性，並支持持續強化雙邊的經貿往來。另駐外館處也協助促成我國與紐西蘭簽署「有機產品驗證相互承認執行協議」、與澳洲簽署「有機同等性協議」、與土耳其簽署雙邊中小企業合作暸解備忘錄等共12份經貿協定或備忘錄。

外交部表示，將持續協同各相關單位，密切關注疫情帶動生技醫療及數位經濟等發展的國際經貿趨勢，輸出台灣經驗與國際分享，為我產業發掘潛在合作機會，擴大我國的經貿能量。