轟中常委不直選 前立委謝國樑：讓國民黨離民意越來越遠

針對國民黨內的改革，國民黨基隆市前立委謝國樑今天在臉書重砲轟，國民黨之所以急需改革中常委選舉制度，就是因為有這些「與民意脫節的中常委們」。

謝國樑說，為什麼中常委一定要改成黨員直選，而不能只讓1200個黨代表來選出？因為這些國民黨中常委，在選舉中只需要爭取這些黨代表的支持，根本不需要在乎民意的看法就可以當選中常委，也不需要在意社會大眾的觀點就可以繼續連任，所以久而久之，就形成了與民意遙遠的距離。

謝國樑表示，九二共識遭中共片面增加了「一國兩制」的標籤後，就已經不再是台灣民眾過去所認同的九二共識了，這次的選舉結果，也十分淸楚証明了民意的態度，如果國民黨不適時的做出調整，未來只會跟民意越來越遠。

謝國樑認為，所有的論述最好的檢驗方式就是選舉，如果你覺得現在國民黨的兩岸論述是最爛的，那請你拿著你的論述跳下來選舉，接受民意的檢驗，看看民眾是否接受，如果你不敢接受公職的選舉挑戰，那麼請你支持我的中常委黨員直選觀點，接受每一名黨員的直接檢驗。這樣才能落實國民黨貼近民意的目標。

國民黨昨召開改革委員會大會，確定組織改造、青年參與、兩岸論述與財務穩健四面向未來改革方向。主席江啟臣表示，昨是黨改革重要起步，唯有改革成功才能讓中華民國與台灣進一步壯大。

會中有中常委質疑，國民黨兩岸新論述跟著民進黨走，難怪被稱小綠。江啟臣微慍表示，國民黨是走大部分民眾認同支持的價值理念，「我們是正藍，怎麼會是小綠？」對小綠封號絕對沒有辦法接受。