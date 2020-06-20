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台灣能幫忙 政府捐贈譚德塞家鄉10萬片外科口罩

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
我國捐贈衣索比亞10萬片口罩，由我駐南非代表處代表周唯中(左)與衣索比亞駐南非大使Dr. Shiferaw Teklemariam(右)代表兩國政府共同在斐京舉行捐贈儀式。圖／取自我駐南非代表處臉書
我國捐贈衣索比亞10萬片口罩，由我駐南非代表處代表周唯中(左)與衣索比亞駐南非大使Dr. Shiferaw Teklemariam(右)代表兩國政府共同在斐京舉行捐贈儀式。圖／取自我駐南非代表處臉書

外交部今天表示，衣索比亞新冠肺炎疫情持續升高，目前有超過三千例確診，我國政府秉持「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」的精神，18日捐贈衣索比亞10萬片外科口罩，將全數交由衣國衛生部運用；衣索比亞是世界衛生組織幹事長譚德塞的故鄉。

外交部表示，衣索比亞疫情持續升高，截至6月19日止，已有3954例確診病例，並造成65人死亡。我國政府秉持「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help and Taiwan is helping）精神，捐贈衣索比亞10萬片外科口罩，將全數交由衣國衛生部運用。

外交部表示，我國在衣索比亞並未設立代表機構，是由駐南非代表處兼轄。目前南非仍處於鎖國狀態，外館人員無法親自赴衣國捐贈物資，為了及時將重要防疫物資送交衣國政府，協助醫療人員抗疫，捐贈儀式由我駐南非代表處代表周唯中與衣索比亞駐南非大使Dr. Shiferaw Teklemariam代表兩國政府共同在斐京舉行捐贈儀式。Teklemariam大使代表衣國政府感謝我國善舉，並期盼未來與我加強在衛生等領域的合作。

周唯中致詞時表示，期盼台衣兩國能續秉持互惠、平等原則加強各領域交流，共同增進兩國人民友誼及福祉。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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