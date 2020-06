台灣能幫忙 政府捐贈譚德塞家鄉10萬片外科口罩

外交部今天表示,衣索比亞新冠肺炎疫情持續升高,目前有超過三千例確診,我國政府秉持「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙」的精神,18日捐贈衣索比亞10萬片外科口罩,將全數交由衣國衛生部運用;衣索比亞是世界衛生組織幹事長譚德塞的故鄉。

外交部表示,衣索比亞疫情持續升高,截至6月19日止,已有3954例確診病例,並造成65人死亡。我國政府秉持「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help and Taiwan is helping)精神,捐贈衣索比亞10萬片外科口罩,將全數交由衣國衛生部運用。

外交部表示,我國在衣索比亞並未設立代表機構,是由駐南非代表處兼轄。目前南非仍處於鎖國狀態,外館人員無法親自赴衣國捐贈物資,為了及時將重要防疫物資送交衣國政府,協助醫療人員抗疫,捐贈儀式由我駐南非代表處代表周唯中與衣索比亞駐南非大使Dr. Shiferaw Teklemariam代表兩國政府共同在斐京舉行捐贈儀式。Teklemariam大使代表衣國政府感謝我國善舉,並期盼未來與我加強在衛生等領域的合作。

周唯中致詞時表示,期盼台衣兩國能續秉持互惠、平等原則加強各領域交流,共同增進兩國人民友誼及福祉。