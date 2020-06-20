台灣從口蹄疫區除名 蔡英文：陳吉仲現代版王子復仇記

農委會今下午在屏東縣舉辦台灣告別口蹄疫破冰儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席。蔡英文說，24年辛苦付出，努力有成果，農委會主委陳吉仲父親也因口蹄疫離牧、負債，如今在陳吉仲領導之下，台灣從口蹄疫區除名，堪稱是現代版「王子復仇記」。

總統蔡英文在致詞時，感謝每一名防疫英雄。蔡英文說，今天總算可以高興跟全台灣、全世界說，24年來努力的成果，台灣終於脫離口蹄疫的惡夢。

農委會主委陳吉仲分享，口蹄疫的衝擊迫使他父親棄豬賣地還債，如今看到台灣正式成為口蹄疫非疫區，相當有感觸。未來農委會將持續輔導養出產業提升體質，積極擴展外銷市場，找回產業榮景。

蔡英文說，24年前，很多養豬產業朋友，一夜之間被迫離開產業，包括農委會主委陳吉仲的家人，24年前陳主委家中遇到口蹄疫衝擊，離開養豬產業，負債，24年後，在陳吉仲擔任主委任內，把口蹄疫在台灣阻絕，也是現代版的「王子復仇記」。

蔡英文說，兩天前，蘇院長曾發布影片，陳吉仲主委講到哽咽，因為陳親身經歷困難過程，24年是很長的歲月，總算過去了，經過三次政黨輪替，四任政府的漫長努力。

蔡英文說，做總統最高興的是，團隊努力的成果被世界肯定，感到驕傲，希望從現在開始，進入到下一個養豬產業的新階段，養豬產業要重新整隊再出發。

蔡英文說，出發整隊同時，感謝24年來辛苦付出每一位，每一位參與防檢疫夥伴，多年來站在第一線對抗疫情工作，也因為口蹄疫教訓，政府成立防檢局，改善動植物防檢疫，當年實驗室驗出的第一個口蹄疫病毒的研究人員，就是現任防檢局長，蔡告訴局長「你的任務不是到這裡就結束，還有很多任務要做哦！」

蔡英文說，第二個要謝謝的，謝謝全國豬農朋友，配合政府檢疫標準，熬過辛苦歲月，接下來台灣養豬產業會恢復過去光榮，會更好，會更有國際競爭力。第三個謝謝蘇院長、主委陳吉仲，與地方到中央的同仁們，同心協力，成功阻擋非洲豬瘟，沒有讓悲劇重演。

蔡英文說，台灣是亞洲少數沒有非洲豬瘟疫情，也不是口蹄疫疫區的國家，如同蘇院長說的「讓我們豬肉產業接軌國際標準，重回世界舞台」。