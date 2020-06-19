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國民黨行管會前副主委李福軒 宣布投入高市長補選

高市前鎮七成里長相挺 陳其邁：再不中會「足艱苦」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
陳其邁展開競選行程，今天下午到前鎮區一處廟宇參加地方座談會，七成當地里長出席活動。記者劉學聖／攝影
陳其邁展開競選行程，今天下午到前鎮區一處廟宇參加地方座談會，七成當地里長出席活動。記者劉學聖／攝影

行政院前副院長陳其邁展開高雄市長競選行程，今天上午連跑兩處菜市場，下午轉往前鎮區代天院參加地方座談會，七成當地里長出席活動。陳其邁看見熟悉面孔很開心，他說，205兵工廠、長照與停車問題日後會逐一解決，這次若又沒當選，不只痛苦，還會非常痛苦，一定要拚。

陳其邁與輔選團隊今早清晨5點展開菜市場拜票行程，下午三點到後援會會長顏振裕住家舉辦「客廳會」，因人數眾多，臨時改在代天院前院舉辦座談會。

立委賴瑞隆、高市議員林宛蓉、陳致中與鄭光峰等民代到場參加座談會，分別關心205兵工廠規畫進度，前鎮區籬仔內與崗山仔等舊部落停車問題，另希望多功能長青中心可以設在前鎮高中前一處3000坪市有地。

陳其邁表示，未來任期只剩二年半，205兵工廠是亞洲新灣區的中心點，可說是掌上明珠，進度有點慢沒關係，會加緊腳步來招商、開發，前鎮漁港改建大約還有二年半可完工；籬子內與崗山仔停車問題，上任後會找市有地或BOT方式來協助解決，長照與托育這些都是「小條的」，交給他來處理就好，之前已經投過好幾次票，擔心大家不愛出來投票，8月15日若再度「看好又沒中，我不只艱苦，還會足艱苦」，這是人生最重要一場戰役。

陳其邁展開競選行程，今天下午到前鎮區一處廟宇參加地方座談會，記者劉學聖／攝影
陳其邁展開競選行程，今天下午到前鎮區一處廟宇參加地方座談會，記者劉學聖／攝影
陳其邁與支持者合影。記者劉學聖／攝影
陳其邁與支持者合影。記者劉學聖／攝影

陳其邁 長照 行政院

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