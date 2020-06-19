高市前鎮七成里長相挺 陳其邁：再不中會「足艱苦」

行政院前副院長陳其邁展開高雄市長競選行程，今天上午連跑兩處菜市場，下午轉往前鎮區代天院參加地方座談會，七成當地里長出席活動。陳其邁看見熟悉面孔很開心，他說，205兵工廠、長照與停車問題日後會逐一解決，這次若又沒當選，不只痛苦，還會非常痛苦，一定要拚。

陳其邁與輔選團隊今早清晨5點展開菜市場拜票行程，下午三點到後援會會長顏振裕住家舉辦「客廳會」，因人數眾多，臨時改在代天院前院舉辦座談會。

立委賴瑞隆、高市議員林宛蓉、陳致中與鄭光峰等民代到場參加座談會，分別關心205兵工廠規畫進度，前鎮區籬仔內與崗山仔等舊部落停車問題，另希望多功能長青中心可以設在前鎮高中前一處3000坪市有地。