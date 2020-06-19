快訊

【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

兩蔣總統任內文物歸「國有」 法院判決理由曝光！

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導
兩蔣日記。圖／胡佛研究所檔案館提供
兩蔣日記。圖／胡佛研究所檔案館提供

蔣中正、蔣經國逝世後留下多項日記、書信等文物，事後掃描成膠卷，由蔣方智怡保管；國史館5年前向蔣友梅等16名蔣家後代提告，確認兩蔣文物所有權；台北地方法院今判膠卷、兩蔣任職總統期間的235項文物屬於中華民國所有，由國史館管理；其餘232項非任職總統期間的232項文物非屬國有，應屬於蔣中正、蔣經國繼承人所有，可上訴。

蔣中正在世時逐年將自己的日記、總統府文件和史料交由蔣經國保管；蔣經國再連同自身的日記，轉交給蔣孝勇保管，而蔣孝勇把文物掃描成微縮膠卷，逝世後由遺孀蔣方智怡負責管理；蔣方智怡2004、2005年和史丹佛大學簽保管契約，委託保管兩蔣文物和膠卷50年。

國史館2015年對蔣友梅、蔣方智怡等16名蔣家後代提民事訴訟，欲確認「兩蔣日記」所有權，被告原包括蔣友梅、蔣孝剛、蔣方智怡、蔣孝章、蔣蔡惠媚、蔣友松、蔣友蘭、蔣友柏、蔣友常、蔣友青、蔣孝嚴、蔣萬安、蔣蕙蘭、蔣蕙筠、陳忠人、丘如雪；2017年對蔣孝剛撤告，法院審理期間，蔣方智怡、蔣友柏等8人和國史館成立調解，被告僅剩蔣友梅等7人。

國史館提告主張，蔣方智怡2013年和國史館簽合作及權力轉讓協議書，約定將兩蔣文物的所有權、保管權轉讓給國史館，且蔣方智怡、蔣友柏等7人也同時簽兩蔣文物捐贈契約，同意捐出文物並給國史館管理，因此認為膠卷、非總統任內文物應由國史館管理；再者，依照總統副總統文物管理條例，兩蔣任職總統任內文物屬於中華民國所有，也應由國史館管理。

蔣友梅等人抗辯，膠卷無法證明是蔣方智怡所有，且兩蔣日記等文物應為蔣中正、蔣經國繼承人所共有，蔣方智怡無權處分兩蔣文物；另文物管理條例2004年才公布施行，無溯及既往的規定，認為兩蔣總統任內文物不適用文物管理條例，且文物多未標示日期，也無法確認是否為統統任職期間的文件。

判決指出，兩蔣文物暫存於史丹佛大學，且在法院審理期間，史丹佛大學同意台灣派員調查兩蔣日記等文物，由國史館人員、蔣孝嚴委任律師、蔣友梅委任人在場，外交部人員監督下，將文物分為膠卷、總統任內、非總統任內等3類。

法官認為，膠卷是蔣孝勇出資製作並贈與給蔣方智怡，且蔣方智怡保管膠卷期間也沒有其餘繼承人出面爭執所有權，認定膠卷屬於蔣方智怡所有；蔣方智怡事後簽署協議書，同意膠卷歸國有，因此認定膠卷應由國史館管理。

另外，依照文物管理條例及施行細則規定，總統、副總統各項文物均交由國史館管理，包括行憲以來的卸任元首、副元首；蔣中正1948年至1975年擔任總統，蔣經國則由1978年至1988年擔任總統，期間的文物依規定屬於國家財產，應交由國史館管理。

判決指出，兩蔣其餘非總統任內的文物不受文物管理條例規範，而蔣方智怡也未取得文物所有權，自然沒有權力移轉所有權，因此判為蔣中正、蔣經國繼承人所共有。

文物 蔣方智怡 國史館

延伸閱讀

兩蔣日記案 北院判總統任內文物屬國史館

「兩蔣日記」文物歸誰？ 法院判國史館部分勝訴

「兩蔣日記」之爭 國史館告蔣家後代結果下午揭曉！

陸軍官校當年鳳山復校 卻被蔣中正嫌「野蠻」？

相關新聞

兩蔣總統任內文物歸「國有」 法院判決理由曝光！

蔣中正、蔣經國逝世後留下多項日記、書信等文物，事後掃描成膠卷，由蔣方智怡保管；國史館5年前向蔣友梅等16名蔣家後代提告，...

影／轟不分區立委不做事 連勝文嗆：不想做就回家養魚

國民黨改革委員會今天(19日)上午公開黨內改革初步方向，國民黨智庫副董事長連勝文在綜合討論時點出不分區立委的問題，他說有...

國民黨路線挨批小綠 江啟臣：我們是正藍 怎是小綠？

國民黨今天召開改革委員會跨組大會，當前黨領導卻遭與會者批是「小綠」路線。黨主席江啟臣結語時表示，國民黨是走大部分民眾認同...

難民來台尋求庇護無法制化 台權會籲儘速制定難民法

台權會、人權公約施行監督聯盟與多位立委今天舉行記者會，公布民間版「難民法」草案，並呼籲立院應儘速完成審議。台權會表示，推...

國民黨今談改革 比起四年前多了兩岸論述、財務改革

國民黨改革委員會今天召開跨組大會，和2016年敗選時黨務革新座談會提出的報告相比，今天多了四年前沒有的兩岸論述，內容肯定...

【即時短評】心態不改 再改革還是那個國民黨

國民黨改革委員會今提出正式報告，針對財務、青年、組織、兩岸提出改革方案。不過，在這四大要項之外，國民黨也要想辦法克服，父...

影／連勝文：不敢批政府 連名字也叫不出的不分區 要幹嘛？

國民黨不分區立委從提名之初即狀況不斷，不少不分區立委問政也遭質疑缺乏火力。國民黨智庫副董事長連勝文今在黨改革委員會大會開...

法律智財專業 王美花打破經長傳統

王美花即將成為繼宗才怡、何美玥之後的第三位女性經長，在包山包海、一片陽剛之氣的經濟部中特別醒目。智慧局出身的她，一路從基...

臉書發文「逆時中」 陳佩琪：全都是我自己的意志

台北市長柯文哲的太太陳佩琪，日前因在臉書發文，內容被認為是「逆時中」，且被質疑是柯文哲授意，對此，上午她接受POP Ra...

陳菊市長任內監院有58案 國民黨團：被告兼法院院長？

總統府前秘書長陳菊將被提名為監察院院長，國民黨立法院黨團總召林為洲今天表示，高雄市現在在監察院有58案，包括3件彈劾、3...

【重磅快評】川普筆尖上的台灣 一掌打醒夢中人了嗎？

美國前國家安全顧問波頓的新書中，形容川普以簽字筆尖及辦公桌，比喻台灣與中國大陸重要性之懸殊，雖然兩岸實力大小差距人盡皆知...

罷免王浩宇民眾黨不缺席？柯文哲：高虹安的個人意見

前高雄市長韓國瑜被罷免下台後，各地罷免潮興起，桃園市議員王浩宇也在藍營以及韓粉號召支持者的罷免名單中，台灣民眾黨立委高虹...

熱門新聞

向吳宗憲女兒求婚成功 朱立倫外甥帥氣外型、超狂背景曝光

藍營誰能與陳其邁較勁？ 杜紫宸：柯志恩可上看80萬票

新聞眼／黃健庭出走 一桃殺三士？

黃健庭將獲提名為監院副院長 國民黨：以違反考紀議處

高醫院長侯明鋒卸任 被拱是高雄市長補選黑馬

206旅關西營區驚傳役男暴斃床上 軍方：明天就結訓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。