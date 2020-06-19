兩蔣總統任內文物歸「國有」 法院判決理由曝光！

蔣中正、蔣經國逝世後留下多項日記、書信等文物，事後掃描成膠卷，由蔣方智怡保管；國史館5年前向蔣友梅等16名蔣家後代提告，確認兩蔣文物所有權；台北地方法院今判膠卷、兩蔣任職總統期間的235項文物屬於中華民國所有，由國史館管理；其餘232項非任職總統期間的232項文物非屬國有，應屬於蔣中正、蔣經國繼承人所有，可上訴。

蔣中正在世時逐年將自己的日記、總統府文件和史料交由蔣經國保管；蔣經國再連同自身的日記，轉交給蔣孝勇保管，而蔣孝勇把文物掃描成微縮膠卷，逝世後由遺孀蔣方智怡負責管理；蔣方智怡2004、2005年和史丹佛大學簽保管契約，委託保管兩蔣文物和膠卷50年。

國史館2015年對蔣友梅、蔣方智怡等16名蔣家後代提民事訴訟，欲確認「兩蔣日記」所有權，被告原包括蔣友梅、蔣孝剛、蔣方智怡、蔣孝章、蔣蔡惠媚、蔣友松、蔣友蘭、蔣友柏、蔣友常、蔣友青、蔣孝嚴、蔣萬安、蔣蕙蘭、蔣蕙筠、陳忠人、丘如雪；2017年對蔣孝剛撤告，法院審理期間，蔣方智怡、蔣友柏等8人和國史館成立調解，被告僅剩蔣友梅等7人。

國史館提告主張，蔣方智怡2013年和國史館簽合作及權力轉讓協議書，約定將兩蔣文物的所有權、保管權轉讓給國史館，且蔣方智怡、蔣友柏等7人也同時簽兩蔣文物捐贈契約，同意捐出文物並給國史館管理，因此認為膠卷、非總統任內文物應由國史館管理；再者，依照總統副總統文物管理條例，兩蔣任職總統任內文物屬於中華民國所有，也應由國史館管理。

蔣友梅等人抗辯，膠卷無法證明是蔣方智怡所有，且兩蔣日記等文物應為蔣中正、蔣經國繼承人所共有，蔣方智怡無權處分兩蔣文物；另文物管理條例2004年才公布施行，無溯及既往的規定，認為兩蔣總統任內文物不適用文物管理條例，且文物多未標示日期，也無法確認是否為統統任職期間的文件。

判決指出，兩蔣文物暫存於史丹佛大學，且在法院審理期間，史丹佛大學同意台灣派員調查兩蔣日記等文物，由國史館人員、蔣孝嚴委任律師、蔣友梅委任人在場，外交部人員監督下，將文物分為膠卷、總統任內、非總統任內等3類。

法官認為，膠卷是蔣孝勇出資製作並贈與給蔣方智怡，且蔣方智怡保管膠卷期間也沒有其餘繼承人出面爭執所有權，認定膠卷屬於蔣方智怡所有；蔣方智怡事後簽署協議書，同意膠卷歸國有，因此認定膠卷應由國史館管理。

另外，依照文物管理條例及施行細則規定，總統、副總統各項文物均交由國史館管理，包括行憲以來的卸任元首、副元首；蔣中正1948年至1975年擔任總統，蔣經國則由1978年至1988年擔任總統，期間的文物依規定屬於國家財產，應交由國史館管理。

判決指出，兩蔣其餘非總統任內的文物不受文物管理條例規範，而蔣方智怡也未取得文物所有權，自然沒有權力移轉所有權，因此判為蔣中正、蔣經國繼承人所共有。