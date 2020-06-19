國民黨路線挨批小綠 江啟臣：我們是正藍 怎是小綠？

國民黨今天召開改革委員會跨組大會，當前黨領導卻遭與會者批是「小綠」路線。黨主席江啟臣結語時表示，國民黨是走大部分民眾認同支持的價值理念，不要再罵黨是小綠，「我們是正藍，怎麼會是小綠？」對小綠封號絕對沒有辦法接受。

江啟臣表示，當初國父革命是基於推動三民主義中民有、民治、民享的民本理念，以人民為本的理念，這是國民黨最根本的核心價值，找回這個核心價值是今天最重要的改革初衷。

江啟臣說，正統的國民黨路線就是中華民國路線，是中道路線，是一個開大門走大路，堅持國家主權，堅持國父當年創黨理念自由民主人權，國民黨現在是走回正統國民黨核心理念。

江啟臣批評，自由民主人權不是民進黨的專利，這是1912年國父創建中華民國時所講的，他推翻滿清就是為了自由民主，怎麼會讓今天自由民主變成民進黨的理念？錯了，這是國民黨的理念，請大家把這個放在心裏，「不要開玩笑」。

對於九二共識去留，江啟臣表示，九二共識是工具性論述，但國民黨未來的兩岸目標是什麼才是重點；民進黨的兩岸目標是台獨黨綱，大陸是一國兩制，國民黨要在九二共識以外去回答這個問題，今天九二共識的變也不是國民黨的變。

對於兩岸論述組提出的四大支柱，江啟臣說，未來國民黨不管執政在野，四個基本支柱要件是處理兩岸關係必須堅持；至於目標，作為在野黨，對外必須要求執政黨把兩岸關係處理好，對內也要討論出未來目標。