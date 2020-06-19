難民來台尋求庇護無法制化 台權會籲儘速制定難民法

台權會、人權公約施行監督聯盟與多位立委今天舉行記者會，公布民間版「難民法」草案，並呼籲立院應儘速完成審議。台權會表示，推動難民法不光是為了聲援香港當前局面，過去幾年來，包括西藏、烏干達、敘利亞等地都有難民來台尋求庇護；但因台灣無制度化的難民法，造成只能個案處理，帶來其他不確定性的風險。

台權會會長周宇修表示，難民法不只是人權法案，也是有助於政府人口管理的政策，對過去藍綠兩大黨消極處理此議題的態度感到失望，希望立院能儘速完成三讀，落實對人權的保障。

無黨籍立委林昶佐表示，國人最關心的是有了難民法後是否會造成中國大陸更容易滲透，但其實制度化反而是保障，可以更有效率地篩選入境人員，避免專案處理無標準可循的狀況。

時代力量立委邱顯智表示，近幾年國際社會動蕩不安，因持有特定政治意見而受原居國迫害的難民越來越多，許多國家權衡身為國際社會成員的責任與國內資源有限之問題，皆已建立庇護制度，台灣也必須建立自己的難民制度，才能制度性地回應難民問題。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧說，只要在「難民法」中建立嚴謹的難民資格認定，就能避免大眾擔憂難民帶來的經濟、國安衝擊，且難民帶來的人力資源與技術，對台灣社會的貢獻絕對是利大於弊。