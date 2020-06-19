國民黨今談改革 比起四年前多了兩岸論述、財務改革

國民黨改革委員會今天召開跨組大會，和2016年敗選時黨務革新座談會提出的報告相比，今天多了四年前沒有的兩岸論述，內容肯定九二共識意識貢獻，此外，相較於四年前只在黨費繳納部分著墨，這次也在財務穩健上增加更多開源節流內容。

國民黨2016年大選落敗後，失去政權與國會多數的優勢，當時的秘書長李四川啟動黨務革新座談會，共辦理21場次，完成一份上千字的「黨務革新」千言書。

兩岸論述組的建議案表示，只有本於中華民國憲法的兩岸共識，才能重新開啟兩岸官方對話，中華民國國際空間長期受壓迫，已構成兩岸間難以翻越的政治藩籬，傷害台灣人民情感；屹立台澎金馬的中華民國政府不應被拒於聯合國門外，應爭取恢復中華民國在聯合國與其他國際組織合理地位。

建議案中表示，國民黨願為和平進一切努力，但絕不為和平屈膝投降；唯有中華民國能恢復在國際組織合理地位，自由民主人權價值成兩岸交往規範，當戰爭威脅遠離台灣，當兩岸經貿成果全民共享，兩岸才具備徹底解決長久對立條件。

在青年培育部分，四年前的報告提到重視青工會，要積極培訓青年人才，今天的青年組建議則是提到，未來不分區立委34人名單中，每5名要有一名40歲以下具專業領域專長青年；縣市議員提名機制採「雙軌並行制」，提供初次參選新人更多的機會與保障，加速黨公職流動，還要深化前主席洪秀柱時代推出的「武林計畫」。

在財務方面，過去只建議修正黨費繳交規定並要降低免繳黨費門檻，而這次設立短中長三期目標，要開發黨中央小額募款APP，並調整黨公職人員選舉候選人提名作業費用，未來若要參選總統、縣市首長或立委議員，要繳納的登記費也都提高。

今天提出的內容和四年前相比同樣的還有都提到要黨部組織扁平化，也都提到要重新檢討各級黨職幹部的名額，也要檢討中常委的任期調整，而這次也提到黃復興黨部的裁併。